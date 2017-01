Juez y jueza, hasta que la ley los separe

El matrimonio de jueces formado por el presidente de la Audiencia de Granada, José Luis López Fuentes, y la recién nombrada presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García Ortiz, tendrá a partir de ahora un nuevo punto de unión debido a sus destinos profesionales. Ostentar ambas presidencias les convierte automáticamente en miembros natos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), donde, sin embargo, les separará la ley.

No podrán estar juntos en las reuniones que celebre el Pleno de esta sala mientras que ocupen sus respectivos sillones, ya que las normas que regulan su profesión no lo permiten, precisamente, por estar casados. El artículo concreto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que les impedirá coincidir esos días por vestir la misma toga y poseer el mismo cargo es el 391. Éste establece que dos cónyuges -ya sea vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente- no pueden formar parte de una misma sala de Gobierno. Tampoco impartir justicia codo con codo en una Audiencia, salvo que existan varias secciones y cada uno vaya a una.

Lo cierto es que nunca antes se había producido que dos de los ocho presidentes de Audiencia en Andalucía estén casados, principalmente porque hasta ahora ha habido muy pocas mujeres en cargos orgánicos. Actualmente, hay tres presidentas de Audiencia en Andalucía: la de Jaén (Elena Arias-Salgado), la de Almería (Lourdes Molina) y ahora la de Málaga. La primera en llegar al cargo fue la Jaén; su nombramiento se produjo en marzo de 2009. En cuanto a presidentas de sala del TSJA, hay sólo dos: una lleva las riendas de la Sala de lo Social (Begoña Rodríguez) y la otra la de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Granada (María Luisa Martín), que fue elegida hace poco y que relevó en el puesto a Rafael Toledano.

Uno de los dos tendrá que ausentarse de las reuniones de la sala de Gobierno del TSJA

La protagonizada por López Fuentes y García Ortiz se trata, por tanto, de una situación sin precedentes en la región que se ha topado con ese obstáculo legal, el cual, en la práctica, les obligará a no coincidir físicamente en las cuatro sesiones plenarias que el Palacio de la Real Chancillería acoge anualmente. Se trata de los plenos de Navidad, de verano, de octubre y en el que se aprueba la Memoria del TSJA.

Para solventar este problema, como explicaron a este diario fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), basta con que uno de los dos se ausente de la sesión. Las mismas fuentes recordaron que tanto el máximo órgano de gobierno de los jueces como la propia candidata finalmente elegida eran «conscientes» de ese impedimento que, al final, simplemente condicionará sus asistencias a los referidos plenos. En esas sesiones se abordan únicamente asuntos gubernativos (no asuntos jurisdiccionales), que atañen exclusivamente a materias que tienen que ver con el funcionamiento de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma.

La situación a la que se enfrentan es diferente, por tanto, a la que protagoniza otro matrimonio de magistrados de Granada que sí imparte justicia en el mismo edificio: la Audiencia Provincial. En este caso, él está en una sección penal (la Segunda) y ella en la otra (la Primera). Es decir, cada uno es miembro de una sección diferente, forma parte de un tribunal distinto y toma decisiones en juicios y recursos en los que el otro no interviene, salvando de esta forma el obstáculo legal.

La Sala de Gobierno del TSJA, como detallaron fuentes del alto tribunal andaluz, es un órgano gubernativo. La de Andalucía es una de las más grandes de España y está integrada por 33 miembros. Hay miembros natos y miembros electivos. Los miembros natos son el presidente del propio tribunal, que es el que la preside, Lorenzo del Río; todos los presidentes de sala del TSJA, que son seis; los ocho presidentes de Audiencia; y los jueces decanos exclusivos de Málaga y Sevilla. Los miembros electivos son elegidos entre los propios jueces. Hay unas elecciones cada cuatro años y, hasta la fecha, todos los electivos son de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es conservadora. Aparte de los cuatros plenos, la Sala de Gobierno también se reúne cada dos semanas en comisión, la cual está formada por ocho personas, y en la que, hoy por hoy, no están ni López Fuentes, vinculado a la Asociación Francisco de Vitoria, ni García Ortiz, que pertenece a Jueces para la Democracia.

Una posible reforma de la ley para casos futuros Aunque no existe ninguna propuesta de momento, no sería de extrañar, según fuentes jurídicas consultadas, que este caso de incompatibilidad protagonizado por dos presidentes de Audiencia en Andalucía abra un debate en torno a una posible reforma legislativa. Tendría que ser el Gobierno o un grupo parlamentario el que lo plantease a través de un proyecto de modificación de ley. Mientras tanto, un matrimonio de jueces que llegue a donde José Luis López Fuentes y Lourdes García Ortiz siempre se topará con este problema. «Seguramente habrá que plantearse en el futuro que exista una norma de este tipo», reconoció el propio presidente de la Audiencia de Granada. Por su parte, Lorezo Morillas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, recordó que cualquier norma está abierta a la posibilidad de reforma, si bien en el caso de ésta hasta ahora no ha sido objeto de especial atención reformadora. «Hay dos posibilidades: una, ampliar la incompatibilidad, con la que no estoy, en principio, de acuerdo; otra, suavizarla o eliminarla, lo que habría que estudiar con más detenimiento para ver en qué sentido. Obviamente, la tercera sería dejarla como está, que es lo que se ha hecho desde 1994», explicó.

En declaraciones a IDEAL, el presidente de la Audiencia de Granada quiso dejar claro que el hecho de que él y García Ortiz sean marido y mujer no conlleva «ninguna incompatibilidad» para que ella sea presidenta de la Audiencia de Málaga, un cargo que, está convencido, «desempeñará». Para las reuniones en la Sala de Gobierno, advirtió López Fuentes, «habrá que establecer algún sistema para evitar que estemos los dos en las sesiones el mismo día». Y será, a su juicio, el máximo órgano de los jueces o el TSJA el que decida cómo arbitrar para no incurrir en esa incompatibilidad. Por lo pronto, el CGPJ confirmó a este diario que ha recibido un escrito de la APM «impugnando» el nombramiento amparándose en esa incompatibilidad, al cual «se dará trámite» y sobre el que el Consejo tendrá que emitir un informe.

«Es cierto que hay un artículo que está vigente, pero estamos hablando de asuntos gubernativos», enfatizó el presidente de la Audiencia de Granada, al tiempo que opinó que «la verdad es que no tiene mucha razón de ser que siga existiendo una norma que limite la presencia de cónyuges, pues hoy en día en la carrera judicial es muy frecuente». Como destacó, muchos matrimonios tienen su germen en la Escuela Judicial, como el suyo. A Lourdes la conoció en Madrid, «haciendo las prácticas». Él es de Jaén y ella, aunque nacida en Sevilla, tiene sus raíces y familia en Palma de Mallorca. «No nos conocíamos de nada», recordó, pero ese primer destino ligado a su profesión en el que coincidieron fue el que les unió como pareja.

Fue el pasado 20 de diciembre cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó, a través de un comunicado, de que la magistrada Lourdes García Ortiz había sido elegida como la nueva presidenta del tribunal provincial de la provincia vecina. Su nombramiento se produjo al haber obtenido un voto más -once frente a diez- que el magistrado Antonio Alcalá Navarro (de la APM), quien hasta ahora ocupaba el sillón de la presidencia malagueña.

En cuanto a su recorrido profesional, la nueva presidenta de la Audiencia de Málaga ingresó en la carrera judicial en 1986. Su primer destino judicial fue el Juzgado de Distrito 2 de Gavá, en la provincia de Barcelona, desde donde se trasladó al juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Posadas (Córdoba). Ascendió a magistrada en noviembre de 1989, y ejerció en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 de Motril y de Instrucción número 1 de Málaga.

Ya en la ciudad natal de Picasso coincidió con su marido en otras reuniones oficiales de magistrados, siendo éste juez decano -lo fue entre 1997 y 2005-, aunque en aquellas circunstancias la ley no ponía reparo alguno. Los dos coincidieron, como evoca el propio López Fuentes, en varias juntas generales de jueces de Málaga: él como decano y ella como jueza instructora -los jueces de Instrucción son los encargados de investigar delitos y en aquellas fechas también de enjuiciar las ya desaparecidas faltas-.

A la Audiencia malagueña, García Ortiz llegó en mayo de 2000. Ese año fue nombrada magistrada de la Sección Segunda de este tribunal. Nueve años después obtuvo plaza de magistrada en la Sección Novena. Desde junio de 2015 y hasta ahora ha presidido la Sección Segunda.