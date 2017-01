"Te 'condeno' a cortarme el pelo"

Usted es conocido como el 'juez de las sentencias ejemplares' por dictar resoluciones de 'alto contenido' educativo y...

Espera, espera... Todos los jueces de Menores de España dictan sentencias educativas y 'ejemplares', porque eso es precisamente lo que dicen las leyes, empezando por la propia Constitución, que hay que hacer. Mis compañeros redactan sentencias similares a las mías a diario, lo que pasa es que yo he caído en gracia a los medios de comunicación y parece que soy el único, pero no es así. Y lo de los medios de comunicación no lo entiendo, la verdad, porque, a veces, también he criticado su forma de actuar en cuestiones relacionadas con los niños y los adolescentes: informaciones en las que no se respeta la intimidad de los chavales, ni el interés superior, ni nada... Y no vale todo para ganar audiencia.

Lleva razón, para qué nos vamos a engañar. Asumo la bronca en la parte que a mí me toca. Pero, si no le importa -y no es por cambiar de tema-, me gustaría que volviéramos a las 'sentencias ejemplares'. ¿Ha puesto recientmente alguna merecedora de ese calificativo?

A ver... Déjame pensar... Bueno, hace no mucho juzgué a un chico que había robado en una peluquería. Se llevó, creo recordar, varios cientos de euros y un secador de pelo. Y resulta que quería ser peluquero... Él no lo aclaró, pero supongo que el hecho de que, además del botín dinerario, sustrajera 'la herramienta' tendría que ver con su vocación... Cualquier sabe. El caso es que estaba haciendo un módulo de peluquería y la fiscal le pedía cien horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Pero, al enterarnos de que estaba estudiando, acordamos, y él se conformó, ponerle una medida de tarea socieducativa consistente en que aprobase el curso de peluquería. Es decir, que quedaba en libertad vigilada, pero con la obligación de obtener dicho diploma. Es lo que les digo siempre: como no has estudiado por lo civil, vas a estudiar por lo criminal. Entonces le comenté que si tenía que hacer un examen final o algo así para que le dieran el título y él me respondió que sí, que tenía que cortarle el pelo a alguien. 'Pues ya está, me lo vas a cortar a mí', le dije.

¿Y aceptó?

Aceptó. Que me lo corta mal y suspende, pediré a la fiscalía que lo acuse de desobediencia. Que me lo corta bien, pues habrá cumplido con la ley.

¿Pero la calidad del 'pelao' la decidirá usted?

No, no. Eso lo decidirá el profesor o el tribunal o lo que haya. Yo simplemente soy un voluntario. Desde ahora y hasta el próximo mes de junio, que es cuando debe examinarse, no me cortaré el pelo. Es para que demuestre todas sus capacidades. No hay que ponérselo fácil.

Bueno, pues que Dios reparta suerte.

Pues sí. Veremos...

¿Será la primera vez que se ponga en manos de uno de 'sus' 'choricillos' o ya lo había hecho antes?

No, creo que es la primera vez. Lo que sí había hecho antes es ser el examinador de chicos 'condenados' a aprender a leer. Y aprendieron.