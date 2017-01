Casi cinco mil enganches ilegales al suministro eléctrico

Mantener una plantación de marihuana grande sin engancharse de forma ilegal al suministro eléctrico no sería rentable, por ello la mayoría de los narcoagricultores puentean las instalaciones conseguir gratis el maná eléctrico que el resto de la ciudadanía sí paga. La compañía suministradora de energía eléctrica Endesa ha abierto este año 4.776 expedientes por irregularidades o manipulaciones de las instalaciones, la práctica totalidad son enganches ilegales. Esta cifra duplica a la del año 2015. También resulta curioso comprobar cómo han crecido un 35% respecto a 2015 las actuaciones que han requerido presencia de la Policía Nacional o la Guardia Civil para proteger a los operarios de Endesa que se ven obligados a acudir cubiertos con pasamontañas cada vez que acuden a una barriada marginal a eliminar los enganches ilegales al suministro eléctrico.

Esta situación no supone sólo una carga económica para las empresas y los ciudadanos que pagan sus facturas y una operación de competencia desleal, sino también un problema grave para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador. Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones.

El número de inspecciones efectuadas en este año 2016 en las instalaciones de Granada y su provincia ha sido de 24.500, un 53 % más con respecto al año 2015.

Cada plantación necesita una media de 50 a 60 kilovatios para mantenerse, mientras que la potencia contratada en una vivienda tipo suele ser de 3,5 kilovatios.La plantación multiplica por 18 las necesidades de una familia.