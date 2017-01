La jueza del caso Serrallo deja a un paso del banquillo a Nieto y su cúpula en Urbanismo

La jueza de instrucción 2 de la capital, María Ángeles Jiménez, que investiga el ‘caso Serrallo’, ha dejado a un paso del banquillo de los acusados a la que fuera concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP), y a la excúpula de su área, por la construcción de una discoteca en un terreno aledaño al centro comercial donde supuestamente debía ir un parque infantil.

En un auto, fechado el miércoles y al que ha tenido acceso IDEAL, la magistrada transforma en procedimiento abreviado las diligencias previas que abrió en 2014 en su juzgado. Así, el caso se queda a las puertas del juicio, pasando a la fase en la que las partes califican lo ocurrido y solicitan las penas que creen que se deben imponer.

De este modo, una vez culminada la instrucción, la fiscalía y el resto de acusaciones deberán determinar si solicitan la apertura de juicio oral contra la exedil, el promotor Roberto García Arrabal, el ex director general de Licencias Emilio Martín Herrera, el ex director de Obras Manuel Lorente Sánchez Palencia, el excoordinador del Área de Urbanismo Agustín Belda, la ex directora general de Urbanismo Mari Paz Spínola y el que fuera arquitecto jefe del Servicio.

«Las diligencias hasta la fecha practicadas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho que motiva la formación de esta causa y las personas que en él han participado, concretamente evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados de forma indiciaria», subraya la jueza. Los posibles ilícitos por los que se les ha investigado son un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. «En definitiva, presuntamente, se ha sustraído al uso público y general gran parte de un sistema general de espacios libres con una parcelación ilegal del mismo, que ha permitido unas construcciones que ni en su volumen ni en su destino a uso terciario lucrativo de discoteca-sala de fiestas así como de pabellón cubierto de patinaje con bar–cafetería, se ajustan al planeamiento general, el cual contravienen y no respetan la concesión ni en cuanto a su objeto exclusivo de parque infantil ni en cuanto al objeto de la concesión existente ni en cuanto a su adjudicatario único», subraya la instructora, para quien la actuación habría supuesto «una alteración sustancial del pliego y del precio de la adjudicación del mismo».

En la causa, figuran también como partes acusadoras General de Galerías Comerciales (la promotora del Nevada, que es de Tomás Olivo); Vox, que está representado por el letrado Jorge Fernández; el Ayuntamiento de Granada; el empresario que se quedó con la discoteca, Abel Pizarro, y Sky Club Serrallo Plaza; y J.S.P., un particular que denunció en su día la operación urbanística en la fiscalía.

La causa judicial comenzó en febrero de 2014, después de que el ministerio público investigase los hechos y los denunciase por apreciar «indicios racionales» de delito. La investigación de la fiscalía se inició en julio de 2013, a raíz de una denuncia del citado particular. La jueza de este asunto es la misma que instruye el caso Nazarí, en el que investiga si Nieto y el exalcalde Torres Hurtado encabezaban una supuesta trama corrupta en el Consistorio.