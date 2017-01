Los sindicatos no se volverán a reunir con Salud hasta que defina los dos hospitales

Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y Satse no se volverán a reunir con la consejería de Salud hasta que esta no defina lo que entiende por dos hospitales completos y presente el proyecto para revertir la fusión hospitalaria. Esta reacción es la consecuencia de que la gerencia del complejo hospitalario de Granada no acudiera antes de ayer con ninguna propuesta sobre las especialidades -y cómo quedarán estas definidas en el nuevo modelo sanitario- a la reunión mantenida con los representantes de los trabajadores. Salud, preguntada ayer por esta cuestión, no contestó.

La postura de los portavoces de estos cuatro sindicatos es unánime, ya que quedaron decepcionados por la falta de iniciativa de la administración para desatascar la crisis sanitaria. Antes de ayer, después de más de cinco horas de reunión, sólo pudieron arrancarle a la gerencia de los hospitales el compromiso verbal de que se creará un grupo de trabajo para dar forma a los dos hospitales completos y que comenzará a funcionar la próxima semana.

De hecho, la ausencia de más determinación por parte del Gobierno andaluz hizo que los representantes sindicales ayer le dieran un ultimátum al Ejecutivo de Susana Díaz, que no podrá volver a tratar este asunto con los sindicatos hasta que no desgrane con palabras cómo quedarán diseñados en un futuro los hospitales de la capital.

Félix Alonso, de CC OO, detalló que es obligatorio «avanzar para llegar a un modelo final que empiece a solucionar el caos hospitalario que están viviendo los profesionales y pacientes». Luis Miguel Gutiérrez, de UGT, explicó que quieren tener un dibujo de la cartera de servicios y de especialidades y que, mientras tanto, no se atenderá la llamada de la administración para este tema.

Garantías suficientes

CSIF, más contundente, suspendió las negociaciones con la gerencia de los hospitales «hasta tener garantías suficientes de que se cumplen los términos del acuerdo. No se han recibido pruebas concluyentes de que la gerencia se esté trabajando sobre la base de dos hospitales completos, punto de partida de esta negociación». El sindicato de enfermería Satse también mostró cierto recelo ante las medidas pactadas durante las conversaciones del martes, al entender que ya se tendría que haber planteado un proyecto de reforma hospitalaria. «Hemos manifestado nuestra intención de no volver a la negociación respecto a este punto hasta que la administración no dé traslado de los proyectos y configuración de cada uno de los hospitales de Granada», explicó el secretario general del sindicato, José Sánchez.

Con la cuerda tensa con los cuatro sindicatos con los que se está negociando la reordenación sanitaria, la Junta de Andalucía inició ayer el proceso para constituir el equipo de trabajo formado por las juntas Facultativa y de Enfermería, que se supone que debe empezar a dar forma al dibujo del nuevo modelo hospitalario a partir del lunes. Esta comisión que se constituirá en los próximos días no contará con el respaldo de dos de los seis sindicatos integrados en las juntas de personal de los hospitales, ni con el apoyo del Colegio de Médicos, la Plataforma de Trabajadores de los Hospitales o el colectivo Granada por Su Salud. Francisco Morales, portavoz del sindicato USAE, argumentó que para definir los dos hospitales se debería contar con todos los miembros de las juntas de personal «y escuchar a la calle». Esta misma tesis la comparte, Francisco Cantalejo, del Sindicato Médico. Cantalejo explicó ayer a este periódico que la administración «no ha cedido en su proyecto inicial y las manifestaciones no se han escuchado». Para el Sindicato Médico, los primeros pasos que se deben dar son la derogación de la fusión -algo que también solicitan los sindicatos que están negociando con la gerencia- y la dimisión de los ideólogos del proceso de fusión hospitalaria.

Jorge Fernández, presidente del colegio de Médicos de Granada, consideró también que la metodología de trabajo establecida «no es la más adecuada». A su parecer, «el conflicto se soluciona con los profesionales» y la comisión se va a conformar es una «pérdida de tiempo como lo fue el consejo asesor», que se creó a raíz de la primera movilización. Fidel Fernández, portavoz de la Plataforma de Trabajadores, detalló que aunque la administración asegure «que no queremos negociar, es imposible hablar con quien no quiere sentarse. Seguimos defendiendo lo mismo y no vemos talante para arreglar las cosas, sino un movimiento para justificar mínimos cambios».

Pese a las críticas y en el marco del acuerdo alcanzado con los sindicatos firmantes, Salud inició ayer el proceso de contratación de 45 personas, que se incorporarán a la plantilla de urgencias. Se trata de once facultativos, once enfermeros, cinco auxiliares de enfermería, tres técnicos de Rayos, diez celadores y cinco administrativos. Este incremento de personal «está permitiendo que las urgencias de los hospitales mantengan los estándares de calidad y tiempos de respuesta», dijo la Junta. Con estas contrataciones se cumple una parte de las demandas planteadas por los sindicatos.

Nueva protesta

Para hoy jueves está prevista una nueva concentración convocada por el doctor Jesús Candel, 'Spiriman'. La movilización está convocada a las 17:00 frente a la delegación de Salud en la provincia, ubicada en la avenida del Sur. En ella, se reclamará al Gobierno andaluz la dimisión del responsable de esta área en la provincia, Higinio Almagro.