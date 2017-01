El Ayuntamiento estudia incrementar en quinientas plazas la zona azul de Granada

La comisión de Movilidad abordó ayer la renovación del contrato de la grúa y la vigilancia de la zona ORA, que se están redactando ya para que vuelvan a salir a concurso en el mes de agosto. Los distintos grupos municipales preguntaron a los técnicos por este contrato, en el que se están estudiando algunos cambios. Así, entre los más destacados está la idea de aumentar en unas quinientas las plazas señalizadas como zona azul de aparcamiento limitado. Actualmente existen 2.230, por lo que el aumento propuesto es de un 22%.

El PP critica «dejadez» en el transporte público

La concejala María Francés aseguró ayer que el grupo popular en el Ayuntamiento de Granada tiene muy claro que «en los nueve meses que lleva en el gobierno, el PSOE ha demostrado que no tiene política de movilidad». No ha adoptado ninguna medida eficaz en esa área y tampoco ha avanzado el trabajo que inició el PP con el Observatorio de la Movilidad, que logró reunir a más de setenta colectivos de la ciudad con idea de propulsar mejoras». La concejala María Francés hizo hincapié en que la situación ha empeorado desde que llegaron los socialistas al gobierno local. «No han sabido hacer frente a los nuevos desafíos, como la entrada en funcionamiento del hospital del PTS y del Centro Comercial Nevada, que ya advertimos de que supondrían un caos para el transporte y así ha sido», aseveró la edil. La edil del PP destacó que «tampoco se han conseguido ahorrar costes» y lamentó que no se haya convocado el Observatorio de la Movilidad desde septiembre. «La única y gran esperanza de los socialistas para mejorar el transporte ha sido la puesta en marcha del Metro, pero esto todavía no ha sucedido». María Francés afirmó que es «prácticamente imposible» que funcione en marzo, porque «los conductores están todavía sin formar».