Los sindicatos, dispuestos a levantarse de la mesa si Salud no muestra avances hoy

Esperan explicaciones desde finales de diciembre. Los cuatro sindicatos que firmaron un acuerdo para negociar con Salud sobre el conflicto sanitario se reúnen hoy con la directora gerente de los hospitales, Cristina López Espada, sin orden del día. En este encuentro, pospuesto ya en dos ocasiones, verificarán si se han puesto en marcha las contrataciones anunciadas por la gerencia, tratarán el «estudio del déficit de plantilla» y exigirán una aclaración sobre el reparto de la cartera de servicios al que la gerencia está dispuesta a llegar. Algunos se mostraron ayer abiertos a la posibilidad de dejar la negociación si hoy no perciben avances de calado. La cita está programada a las 17 horas en el edificio de gobierno de Caleta. A la misma hora, frente a las puertas de este inmueble, está convocada una nueva protesta ciudadana.

Francisco Cantalejo Sindicato Médico «Queremos que nuestros políticos ni sean sordos ni sean ciegos, que atiendan a las demandas»

Jesús Candel Convocante «No queremos personas que no defiendan los intereses de la mayor parte de esta ciudad»

Al encuentro en el interior del edificio asistirán representantes de UGT, CCOO, CSIF y SATSE. Son los sindicatos que firmaron un documento base para la negociación. Del mismo se desmarcaron el Sindicato Médico y USAE. Estos agentes argumentaron que el texto introducía cambios «sustanciales» con respecto al que en un principio sellaron todos los sindicatos y remitieron a la Junta. No obtuvieron respuesta.

El encuentro que mantuvieron a finales de diciembre la gerencia de los hospitales y las dos plataformas que han llamado a la movilización -la de Trabajadores y Granada por su Salud, ahora concentradas bajo el nombre Plataforma en defensa de la Sanidad Pública- levantó dudas entre los cuatro sindicatos que secundaron el acuerdo. De modo que el 30 de diciembre solicitaron una cita «urgente» para esclarecer los términos del documento rubricado. Se barajó el 5 de enero. Las agendas no cuadraban hasta después de Navidad, así que se sopesaron el martes o viernes de la pasada semana. Finalmente, la fecha elegida es hoy, dos días después de la tercera manifestación multitudinaria.

«Se tienen que dar cuenta de que tienen que dar los dos hospitales completos. Mañana [por hoy] por la tarde es cuando nos deben aclarar si lo que firmaron con nosotros es eso o no», explica José Sánchez, secretario provincial del SATSE. Considera que una respuesta satisfactoria por parte de los responsables del Complejo Hospitalario Universitario de Granada sería lograr «dos hospitales completos» y empezar a dar pasos «la semana que viene». «Si no ponen de su parte», apostilla, al ser preguntado por la posibilidad de que abandonen la negociación, «no nos vamos a seguir sentando para nada». «Si dan pasos seguiremos, porque los profesionales y los usuarios no pueden mantener este impasse».

Jorge Fernández Colegio de Médicos «Ver dónde y cómo va a estar cada servicio no creo que sea función de los sindicatos»

Paco Cuenca Alcalde de Granada Granada necesita «soluciones» frente a a la defensa de «intereses particulares y no generales»

Sandra García Delegada de la Junta «Este martes se van a ver acciones concretas» desde el clima de diálogo con los sindicatos

Desde CCOO, Félix Alonso se manifestó ayer en términos similares. «Si mañana no vemos el horizonte claro nos lo vamos a plantear [dejar la negociación]. Eso sí lo tenemos claro: hemos firmado una serie de compromisos y queremos que se cumplan». Victorino Girela, portavoz de CSIF, afirmó que valorarán seguir en la negociación si entienden que la intención no es la de «ir hacia dos hospitales completos». IDEAL trató de contactar con el portavoz de UGT para recabar su opinión, pero no tuvo respuesta.

El sector crítico con los términos de negociación no sólo insiste en lograr los «dos hospitales completos», sino que pone como paso previo para este objetivo la dimisión de los «ideólogos de la fusión». Francisco Cantalejo, portavoz del Sindicato Médico, resume el proceso en dos pasos: la derogación de la orden de fusión y los ceses de sus responsables. «Una vez más, Granada ha gritado fuerte y claro que quiere dos hospitales. Queremos que nuestros políticos ni sean sordos ni sean ciegos, que atiendan a las demandas de la ciudad». Para Cantalejo, los presupuestos son una limitación: «La inversión sanitaria es la menor de toda España. Si la Junta de Andalucía no hace unos presupuestos ajustados esto no se va a revertir así como así». El secretario provincial de SAE, Francisco Morales, afirma que estamos ante «un clamor popular no sólo de los profesionales, sino de toda Granada». «Nosotros creemos que si los responsables de la Consejería o del hospital no resuelven lo que Granada está pidiendo deberían dar un paso atrás».

Como presidente del Colegio de Médicos de Granada, Jorge Fernández Parra apremia a la toma de decisiones: «Necesitamos una solución ya». Critica el «déficit» de escucha a los profesionales y señala que los sindicatos «tienen que jugar un papel en cuanto a la defensa laboral, pero ver dónde y cómo va a estar cada servicio no creo que sea una función de los sindicatos. Máxime sin estar presente el Sindicato Médico que representa a la mayoría de los médicos».

Esta tarde, mientras los sindicatos intercambian opiniones con López Espada y la directora de profesionales del SAS, Celia Gómez -a priori, con nadie más por parte de Salud-, a las puertas del complejo de Caleta se desarrollará una nueva protesta.

Apoya ambas concentraciones la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública, que mantiene sus reclamaciones. Pide formar parte de la mesa de negociación. También que se derogue la orden de fusión hospitalaria, algo que no está en manos de la directora gerente del Complejo Hospitalario, López Espada, según habría reconocido en su encuentro con los representantes de este colectivo que aglutina a profesionales, partidos políticos y colectivos ciudadanos. Incide también en la necesidad de que abandonen sus puestos los «ideólogos» de la fusión. En definitiva, una vuelta al documento formulado por los sindicatos.