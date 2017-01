El economista Santiago Carbó, nuevo presidente de la asociación internacional IBEFA

El catedrático de Economía de CUNEF Santiago Carbó Valverde ha sido nombrado nuevo presidente de la International Banking, Economics and Finance (IBEFA) para 2017.

La decisión se adoptó en la reunión anual de esta institución, celebrada la semana pasada en Chicago. Durante 2016 Carbó ocupó el cargo de presidente electo de la asociación y dirigió su comité científico.

Fundada en 1972, IBEFA (anteriormente denominada NAEFA) es una organización internacional que agrupa a investigadores de excelencia en economía, finanzas y banca, sin fines de lucro, dedicada al estudio de cuestiones bancarias, económicas y financieras en diferentes países y en la economía mundial y los mercados financieros.

Santiago Carbó es catedrático del área de Economía e Historia de CUNEF y catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor University (Reino Unido). Anteriormente también fue catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Granada.

Además, ocupa el puesto de director de Estudios Financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) y el de consejero independiente de Cecabank. También ha colaborado y asesorado a instituciones públicas como el Banco Central Europeo y la Federal Reserve Bank of Chicago.

Carbó es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, doctor (PhD) in Economics y Master in Banking and Finance por la University of Wales, Bangor (Reino Unido).