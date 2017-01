La oposición obliga al gobierno local de Granada a congelar el IBI en 48 horas

El funcionamiento del Ayuntamiento de Granada está cambiando mucho en los últimos meses, al menos en las formas. En las últimas 72 horas de esta semana se producirán varios hechos poco comunes. Tras la junta de portavoces del jueves, en la que se debatió la situación económica, ayer se celebró una comisión de Economía de carácter urgente, convocada con menos de 24 horas de antelación. En ese encuentro, los once concejales presentes -4 del PP, 3 del PSOE, 2 de C's, 1 de 'Vamos, Granada' y 1 de IU- debatieron sobre la pertinencia, o no, de subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 4%. Este incremento se debe a la actualización de los valores catastrales dictada por el Gobierno central, a petición del anterior equipo de gobierno, que envió una carta con esta solicitud en julio de 2015. Sin embargo, en la comisión de ayer, el PP votó en contra de subir ese 4%, al igual que Ciudadanos e Izquierda Unida. La concejala de 'Vamos, Granada' se ausentó en ese momento, pero su grupo señaló que su voto iba a ser una abstención en cualquier caso. El PSOE, que gobierna en minoría, votó en contra de evitar esa subida, una decisión que tomaban apoyándose en la mala situación económica de la ciudad. Sin embargo, a pesar de su rechazo, el gobierno local se vio ayer forzado a elaborar un expediente para congelar el impuesto y convocó un pleno para las 9 de la mañana de hoy domingo. Pleno en el que volverán a votar en contra de 'congelar' el IBI.

Alguna claves ¿Cómo se congela el IBI? El Ayuntamiento pidió una actualización de valores catastrales al Gobierno en julio de 2015. El Gobierno lo estima en un 4% más para 2017, pero el impuesto tiene otra variable que el Consistorio puede reducir para compensar la subida y que el recibo se congele. ¿Qué trámites conlleva? El tipo impositivo se cambia por decisión de pleno y necesita una aprobación inicial, publicarse en el BOP, abrir plazo de alegaciones y resolverlas y una aprobación definitiva en pleno. Para que surta efecto la compensación debe estar publicado de nuevo en BOP antes del 1 de marzo. Y para llevar a cabo el pleno, ayer mismo tuvo que elaborarse el expediente y aprobarse en junta de gobierno local. Además, es preceptivo un informe del Interventor sobre el expediente. ¿Por qué el pleno en domingo? Para que se cumplan todos los plazos legales, el pleno se tenía que convocar entre el sábado por la tarde y el domingo. La corporación ha tenido que pedir a Diputación que reserve un espacio en el Boletín Oficial de la Provincia del lunes para publicar la aprobación inicial -presumiblemente- del cambio en el tipo municipal que congelaría el IBI. ¿Qué dice el interventor? El alto funcionario municipal advierte de que el plan de ajuste recoge una subida del 10% que no se cumple; tampoco se cumple el plan de económico financiero. Y urge a subir ingresos o bajar gastos. ¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento del plan de ajuste? Hasta ahora no ha habido consecuencias de relevancia. El Ayuntamiento está en alerta de morosidad por incumplir el periodo medio de pago y sigue acumulando deudas. De seguir en esta situación, el Ministerio de Hacienda podría retenerles la participación de los impuestos del estado o incluso obligar al Consistorio a tomar medidas más 'duras'. Pero hasta el momento, no ha demostrado tener mucha prisa. ¿Cuándo se sabe si subirá el IBI? Pese a que el debate se alarga ya muchos meses, la fecha definitiva será el 1 de marzo. Si el Ayuntamiento toma la decisión definitiva de congelar el impuesto, debe cumplir todos los trámites antes del 1 de marzo, fecha en la que se publicará definitivamente la decisión municipal. No se ha barajado más que un aumento del 4% para este 2017.

Fue inédita la celebración de la comisión de ayer para debatir sobre la subida o no del IBI, cuando diez días antes se habían aprobado en pleno las ordenanzas fiscales, que llevaban implícitas esa subida del 4%. También es poco común que se celebre un pleno a las 9 de un domingo. Y, sobre todo, es poco habitual que el equipo de gobierno tenga que elaborar un expediente en contra de su criterio, para llevarlo a un pleno en el que también votarán que no. No ha logrado el PSOE apoyos para esa subida, ni siquiera entre los populares, que habían pedido esa actualización de valores catastrales año y medio antes.

Medidas y contramedidas

La comisión de ayer resultó ciertamente insólita porque la corporación parece nadar a contracorriente pero sin que quede claro cuál es su destino. Aumentar los ingresos por IBI es una medida que está contemplada en al menos tres planes económicos del Ayuntamiento, y así lo recordaron el interventor, el director del área de Economía y la Oficina Presupuestaria. De hecho, el interventor ya recordó este hecho ante las alegaciones a las ordenanzas fiscales de IU, que pedían bajar el tipo impositivo. Y volverá a hacerlo en la revisión del expediente que irá al pleno del hoy. Sin embargo, los cuatro grupos municipales, a excepción del PSOE, consideraron que los 2,6 millones de euros más que se ingresarían con esta subida no solucionan el problema económico que arrastra la ciudad. Por ello se mostraron a favor de congelar la tasa.

El gobierno local no ha logrado apoyos para subir ese 4% el IBI -aunque el plan de ajuste vigente desde 2012 recogía una subida del 10%- y se ha visto obligado a convocar la comisión y el pleno de hoy al límite del plazo legal para llegar a tiempo de compensar la subida del recibo.

Y, de mantenerse el sentido del voto que ha habido en la comisión, tendrá mayoría la petición de congelar el impuesto, algo que se hará en contra de los planes de saneamiento -que han evitado que el Ministerio de Hacienda intervenga al Ayuntamiento- y en contra del criterio del interventor. La frase del concejal del PP, Francisco Ledesma, resumía los pasos dados hasta ayer. «Que se lleve a pleno, se congele el IBI, y que dios nos pille confesados».

Desde IU, 'Vamos, Granada' y Ciudadanos aludieron también a la necesidad de tomar medidas estructurales que reduzcan los gastos. Desde el PP señalaron que «esa no es nuestra responsabilidad, es la del equipo de gobierno» -en palabras de Rocío Díaz.

Baldomero Oliver (PSOE) incidió ayer en varios argumentos. Por un lado recordó que la situación actual es fruto de 13 años de gestión del PP. E insistió en pedir a los grupos que sean responsables y, si no permiten aumentar los ingresos, lleguen a acuerdos para reducir los gastos.

Desde el PP afearon al equipo de gobierno los movimientos que se han dado en las últimas horas, situación que calificaron de «teatrillo y engaño a los granadinos». Rocío Díaz le recriminó también a Ciudadanos que se hubiera dejado engañar al votar a favor de las ordenanzas fiscales -que salieron aprobadas por la ausencia de dos ediles del PP- y Francisco Ledesma acusó al gobierno socialista de no haber hecho nada: «Han perdido ustedes un año», zanjó.

En los gastos

Manuel Olivares, portavoz de Ciudadanos, criticó que en los últimos años no se hayan tomado medidas de ahorro, pese a que la situación económica ya era muy mala. Y apostó por no subir los impuestos a los contribuyentes «y sentarnos todos a hablar de un plan de saneamiento; hay que meter la mano en el lado de los gastos, no en el bolsillo de los granadinos».

Marta Gutiérrez, portavoz de 'Vamos, Granada', acusó a PP, PSOE y C's de votar una cosa en el Congreso de los Diputados y la contraria en Granada y de montar «un circo con el IBI, porque nadie quiere asumir la situación económica de la ciudad». Defendió que se pueden aumentar los ingresos mejorando la gestión municipal, porque hay mucho margen, y que al mismo tiempo se puede cortar el despilfarro en los gastos. Además, pedirán un informe jurídico porque los concejales podrían cometer una ilegalidad según la opción de voto que adopten.

En esta misma línea, Francisco Puentedura, portavoz de IU, reclamó un informe del secretario para saber si podrían incurrir en una ilegalidad, puesto que votan en contra del plan de ajuste del Ayuntamiento y dificultan el cumplimiento del presupuesto. Puentedura solicitó una nueva ponencia de valores catastrales y medidas de progresividad fiscal.