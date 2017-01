IU pide unirse a la manifestación del domingo

IU ha animado a asistir a la manifestación del domingo convencida de que “un movimiento ciudadano fuerte y organizado es capaz de revertir la preocupante situación de la sanidad pública en Granada y en Andalucía”, según ha manifestado Manuel Morales, coordinador provincial de la organización, quien considera la manifestación del 15 de enero "una cita crucial para reivindicar que Granada recupere el nivel de calidad en servicios sanitarios anterior a la crisis, rebajado como consecuencia de los recortes pactados por PP y PSOE por mandato de Bruselas”.

Morales advierte de que España ha perdido 5 puntos del PIB en materia de servicios públicos, frente al 1,5 del conjunto de la Unión Europea, “lo que significa que en España hayamos perdido un 6% del PIB dedicado a gasto sanitario, un recorte al que se le va a volver a aplicar otro tijeretazo ya que el gobierno de Rajoy ha prometido a Bruselas un nuevo descenso de hasta el 5,3% de aquí a 2018”. El coordinador provincial de IU estima que, del compromiso adquirido por el PP de España con la UE de recortar 8000 millones de euros, “2000 millones van a ser en gasto sanitario”.

IU considera que la situación de la sanidad pública en Andalucía es “insostenible”. Como dato significativo, Morales ha apuntado que el número de camas en Andalucía está muy por debajo de la media española: “1,65 camas por cada 1000 habitantes, cuando la media española es de 2,3. Necesitaríamos tener 6000 camas hospitalarias más en el conjunto de Andalucía para tener un servicio equivalente al de España”. Asimismo, el coordinador explica que la oferta de empleo público de 3500 plazas en 2017 “que la Junta vende como un logro”, es, en realidad, “una congelación de las plantillas, ya que 1000 de esas plazas son de promoción interna, y los 2500 restantes apenas llegan para cubrir las bajas por jubilación, es decir, la Junta está presumiendo por una oferta que no recupera ninguno de los 7200 puestos de trabajo en el sector sanitario que se han perdido en Andalucía”.

La diputada autonómica de IU, Mari Carmen Pérez, ha sostenido que su grupo volverá a instar al consejero de Sanidad y a la propia presidenta de la Junta con objeto de que se escuchen las demandas de la ciudadanía. La parlamentaria mantiene que exigirá a Susana Díaz que se recuperen los 1143 empleos que se han perdido en la provincia de Granada, lo que ha supuesto, según Mari Carmen Pérez, una pérdida en la calidad existencial, y una mayor precariedad laboral para el personal. Igualmente, Pérez se ha dirigido a Díaz para reprocharle que “paralizar la fusión hospitalaria no es gobernar. La paralización no trae aparejado un automático buen funcionamiento de las cosas: hay que tomar decisiones y resolver la mala situación sanitaria”. La parlamentaria andaluza ha defendido que la reordenación hospitalaria “se ha hecho mal desde el principio y por muchas razones”, por lo que vuelve a instar a la presidenta de Andalucía a que “agilice la fase de negociación”, e incide en un déficit de diálogo con profesionales y usuarios, que, afirma, no se ha visto satisfecho con la creación de un comité de expertos. Además, demanda que estas negociaciones se realicen con transparencia.

Para terminar, la diputada autonómica ha puntualizado que “reordenar no debe ser recortar”. Pérez apunta que Andalucía ha perdido 6200 millones de euros en inversión en sanidad de 2010 a 2016. Respecto a Granada critica que “la reordenación no ha servido para equiparar servicios entre los distintos barrios, tal y como se prometió”.