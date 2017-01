Granada pondrá en marcha un plan especial policial contra los enganches ilegales

Ahora se van a reunir nuestro representantes politicos?

Este problema, no lleva desde hace un año, como falsamente argumenta el politico de turno; al menos a mí me consta que lleva sus buenos doce años, pero hasta ahora no han tenido tiempo de reunirse y trabajar (para éso se les paga), e intentar erradicar a los asociales que efectúan los ilegales enganches eléctricos para cultivar marihuana.

Y lo peor del caso, es que en Zona Norte granadina, aparte de esta ilegalidad y estafa, existe otra aún más grave, como es el hecho de que mucha vecindad, también ha tomado para sí el espacio público para construer su peculiar chamizo adornado con televisores de HD, y magníficos aires acondiconados, y a la vista de todo el mundo -pero ta'mpóco ha habido tiempo para proceder a su demolición.

Por favor: no tomen uds., por tontos a la ciudadanía!