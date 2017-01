Manuel Morales tacha de "tardío y precario" el gobierno socialista en Granada

El coordinador provincial de IU en Granada, Manuel Morales, ha tachado de "tardío y precario" el actual gobierno socialista en el Ayuntamiento de la capital, que a su juicio no está afrontando, "igual que el anterior del PP", los "grandes temas pendientes", bien porque "no sabe" o porque "no se atreve".

Morales se ha pronunciado de este modo en una entrevista concedida a Europa Press en la que también ha abordado las relaciones de esta coalición con Vamos Granada en la capital.

A su juicio, "Vamos Granada existe sólo porque en Granada determinados actores impidieron una confluencia entre Podemos e IU", que era lo que defendían desde la coalición por entender que "habría podido ganar las elecciones".

A su entender, fue "una ocasión perdida, porque este gobierno tardío y precario del PSOE no es lo que necesita la ciudad".

Por ello, Morales ha anunciado que su formación trabaja "en la construcción de lazos de confianza" que preparen el terreno para una candidatura unitaria de la izquierda en Granada donde, según ha agregado, "obviamente no entra el PSOE".

La coalición 'IU-Para la Gente' ganó una docena de alcaldías en las pasadas elecciones municipales, en las que la formación entró a cogobernar en otra decena de municipios.

Diputación

Estos resultados también permitieron a la formación mantener su presencia en la Diputación de Granada, donde a juicio de Morales existe un presidente --José Entrena (PSOE)-- "dialogante y con ganas de cambiar algunas de las contrarreformas implantadas por el nefasto periodo del PP", pero advierte de que "eso no basta".

"Nuestro consejo provincial ha lanzado un mensaje al PSOE en la Diputación muy nítido: les dimos nuestro voto para que cambiaran las cosas, no para un mero cambio de caras en el gobierno".

Fundamentalmente, IU echa en falta un plan estratégico para creación de empleo y para el desarrollo de los recursos turísticos, culturales, agrarios y energéticos, además de un papel más decidido en la protección a las capas más desfavorecidas, materias en las que pide "decisiones concretas".

Sin embargo, Morales opina que "el PSOE parece encontrarse más cómodo con el apoyo de la nueva derecha de Ciudadanos que adoptando políticas valientes de izquierdas con IU", como a su entender evidencia el desacuerdo para lograr gestión pública de las instalaciones de Turismo Tropical en Almuñécar, "que finalmente parece que un gobierno que se llama socialista va a poner en manos de un empresario privado", ha lamentado.