Juan Marín cree que el PP propone una moción contra Cuenca para "lanzar humo"

El cinismo de estos Sres. de Ciudadanos raya la grosería, y piensan que los granadinos somos tontos. Sr. Marín al Sr. Torres no lo detuvo la Guardia Civil, que es una institución sería. Lo detuvo la unidad más chapuzas de la UDEF. Y hoy día, levantado el secreto del sumario, aun no se sabe porque. El Sr. Torres no está sentado en el banquillo, como usted dice, está investigado. Esa es su situación procesal y no se invente cosas. Las misma situación procesal que la del Sr. Cuenca. En el caso del Sr. Cuenca la acusación es la de amañar contratos públicos.

Pero lo importante es que los dos, el Sr. Torres y el Sr. Cuenca están investigados (antes imputados), y son presuntos inocentes. Son ustedes los que dijeron que los imputados tenían que dejar sus cargos.

No inventen nada más Srs. de Ciudadanos, sean serios y no traten de engañar a los granadinos.

¡Pena de políticos de esta ciudad de pena!