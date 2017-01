Evita un atraco con pistola al enfrentarse a los ladrones

El propietario de una tienda de ultramarinos de Pinos Puente no se amilanó cuando el pasado 3 de enero dos delincuentes lo encañonaron con una pistola para que les entregara la recaudación de la caja. No sólo no la entregó, sino que los delincuentes salieron de la tienda a la carrera y con el único botín de verse doblegados por el dueño de la tienda.

Las manecillas del reloj pasaban apenas tres minutos de las siete de la tarde del pasado 3 de enero. Pocos segundos antes del intento del atraco entró un cliente, compró un producto y salió de la tienda en segundos. Sólo transcurrió un suspiro cuando la puerta del supermercado volvió a abrirse para dar la bienvenida a los dos delincuentes vestidos con ropas de color oscuro, con la cabeza tapada por una capucha y el rostro escondido detrás de un pasamontañas.

Tras irrumpir los dos en la tienda, se encontraron de frente con la mujer encargada de una de las cajas, a quien uno de los atracadores encañonó en primer lugar, mientras el otro trataba de arrancar la caja registradora. En ese momento, apareció en la escena el dueño de la tienda quien no se lo pensó dos veces y se abalanzó sobre el sujeto que tenía la pistola apuntándole. Forcejeó con él, pero fue lo suficiente para espantar a los dos delincuentes, que golpearon al dueño de este comercio y acto seguido se dieron a la fuga sin un solo euro en el bolsillo. Eso sí, la caja registradora la arrancaron de cuajo aunque no se la pudieron llevar.

Ocurrió en un comercio de Pinos Puente cuando no había clientes en la tienda

No era la primera vez que esta tienda recibía la visita de unos atracadores porque ha sido asaltada en otras dos ocasiones anteriores hace cinco años.

La Policía Local de Pinos Puente se personó en el establecimiento pocos minutos después de lo sucedido y acto seguido acudió la Guardia Civil, que ha abierto diligencias de investigación para tratar de esclarecer lo sucedido y saber los autores del intento de atraco

El dueño del comercio no estaba dispuesto a ceder ante las pretensiones de los ladrones, aunque lo aconsejable siempre es no arriesgar la vida ante una situación de esa guisa. El dolor de ver cómo se esfuma el dinero ganado no sin dificultad y honradamente llevó a este tendero a no ceder a las amenazas de estos dos delincuentes, que sabían muy bien que en el momento de irrumpir en el comercio que no había ningún cliente en su interior. No se descarta que contaran con la colaboración de una tercera persona que ejerciera labores de vigilancia.

Sin disparos

Dentro del establecimiento no hubo disparos y el propietario, pese a caer el suelo tras el forcejeo, no sufrió heridas importantes.

Este suceso trae a la mente el recuerdo de lo sucedido en una tienda de Granada en el Zaidín donde un atracador murió cuando intenta taba asaltarla. Ocurrió en marzo de 2014. Había dos atracadores y, en defensa propia, el propietario del establecimiento, de origen oriental, clavó presuntamente el arma blanca que portaba el atracador durante el forcejeo. El otro ladrón fue detenido y posteriormente fue enviado a prisión.

El propietario de una joyería de la avenida Doctor Olóriz también se enfrentó el pasado mes de diciembre al atracador que le mostró un cuchillo para llevarse distintas piezas de oro. Tras el forcejeo, el ladrón logró huir y no hirió al dueño del establecimiento. Finalmente, fue detenido por este atraco y otros a distintas gasolineras del cinturón metropolitano de Granada.

Por suerte, la tentativa de atraco en Pinos Puente acabó sin heridos.