Se alquila Universidad

La Universidad de Granada (UGR) se alquila por los mismos euros en este nuevo año. Sus cuadros económicos son un calco. El presupuesto de 2017 fija los precios públicos para el año que se acaba de estrenar en las mismas cantidades que 2016 y que los últimos años porque ya son varios ejercicios seguidos que cuesta lo mismo reservar un aula magna, un espacio histórico o un puesto para exámenes a oposiciones externas. Si hay algunos informes que indican que el alquiler en determinados pisos, casas y locales particulares ha subido, en la Universidad granadina no se sigue esa tendencia.

Así las cosas, si en 2014 se decía que las tarifas por el uso de instalaciones de la UGR no se movían en relación a 2013; esos mismos números siguen aún vigentes. Como entonces se debe advertir también que otra cosa es el IVA. Usar los laboratorios del Centro de Instrumentación Científica costará lo mismo.

Como entonces, también se puede decir que la Universidad granadina no ha querido hacer caja o es que quizás sea peor subir el precio porque no se utilizaría y habría menos ingresos. Maquinaria y equipos de laboratorios, instalaciones y los propios precios de los comedores tampoco se mueven. Almorzar en los comedores de la UGR costará lo mismo, que hace años: 3,50 euros por menú presencial -en los comedores- y cuatro euros la comida para llevar. La última vez que se subió el precio del menú fue cincuenta céntimos. Los subió al inicio de la crisis, el anterior rector, el profesor Francisco González Lodeiro.

Lo más barato son los espacios más pequeños, las aulas y pasillos con menos metros. Va desde los 30 euros (media jornada) a los 55 euros (día entero) la reserva de pasillos para 'stands', por ejemplo. Menos cuesta una silla para exámenes y oposiciones. Son dos euros (media jornada) o tres euros si es el día completo lo que se requiere la clase. En las aulas de informática, el precio por puesto informático es de ocho y dieciséis euros, si es media jornada o completa.

En el extremo de lo más caro se incluyen inmuebles e instalaciones como son el crucero del Hospital Real o dependencias de la Madraza. La tarifa es de 1.150 euros si es media jornada y 1.910 euros si es todo el día, en el caso del crucero del Hospital Real. Otros espacios históricos como la capilla neomudéjar del Colegio Máximo el precio es 1.160 euros y el salón de Caballeros XIV de la Madraza, 770 euros. Y el patio de los mármoles del edificio de la Cuesta del Hospicio también costará 700 euros.

También en el PTS

No es histórico, pero sí un gran espacio el aula magna del edificio de servicios centrales del Parque Tecnológico de la Salud (PTS). Estas instalaciones se estrenan con un coste de 720 euros la media jornada y 1.200 euros del día completo.

El resto de aulas magnas de facultades cuestan 765 euros al día; las salas de conferencias, 560 euros; o aulas con capacidad para más de 150 personas, 465 euros.

En lo que respecta a los precios públicos del Centro de Instrumentación Científica, un espacio con máquinas de gran calidad que deberían ser más conocidas, el listado es muy amplio. Lo más caro sigue siendo el uso de la microsonda iónica. Un día completo cuesta tres mil euros. Es un servicio del laboratorio Ibersims. Es puntera y de alta calidad. La única de España está en el campus granadino.

En otros laboratorios los precios son mucho más asequibles. Por ejemplo, como en años anteriores una hora de uso del equipo de anestesia en el servicio de producción y experimentación animal son 10,54 euros. El mantenimiento de una rata con dieta es de 0,65 euros y sin dieta, 0,45 euros.

Es de destacar el amplio listado de tarifas y la concreción. Una eutanasia a animales pequeños cuesta 0,36 euros y a animales medianos, 0,84 euros. En el servicio de Biología fundamental o en el de datación radiométrica y geología isotópica todo está también detallado. Sondeos en rocas blandas (42 euros metro lineal) o en el de dureza media (53 euros). En el servicio de microscopia se especifica, por ejemplo, hasta el minuto de trabajo de técnico superior. Así ocurre también en los talleres y suministros.

Para los que quieran hacer deporte utilizando las dependencias de la UGR -las hay distribuidas por diferentes espacios-, en un primer vistazo tampoco habrá grandes cambios. La tarjeta de asociados costará lo mismo, 20 euros. Es para miembros de las entidades asociadas o colaboradoras con el centro de actividades deportivas de la UGR. Permite, previo pago correspondiente la reserva y uso de las instalaciones así como aquellas actividades puntuales que se concierten con cada una de ellas. Para los posgraduados es de 30 euros el coste de la tarjeta. Igualmente, permite previo el pago correspondiente, la inscripción en cursos y la reserva de instalaciones.

En lo que se refiere a la reserva y uso de las pistas y demás dependencias el listado es muy amplio. Desde si se usan con luz o sin luz o si se es universitario o no se concreta la cantidad, que es diferente si se 'pertenece' a un colectivo u otro, todo está pormenorizado. Los precios del servicio náutico están desglosados. Por ejemplo, la tarifa mínima por almacenamiento de piraguas, tablas y kayaks de la embarcación será de 5 euros para los no abonados. En cambio para los abonados es de ocho euros unidad/mes.

Amplio listado

El tratamiento de la Facultad de Odontología se especifica para adultos e infantil. Una obturación simple en niños costará 20 euros y una gran reconstrucción en adultos con perno, 40 euros. Las endodoncias con radiografías van desde los 70 a los 85 euros. Hay precios muy asequibles y más rebajados que en clínicas privadas. Otros tratamientos son según mercado. Y algunos tipos de radiografías incluidas en el tratamiento no cuestan ni un euro.

La UGR dispone de muchos espacios, históricos y nueva construcción, que se alquilarán por el mismo dinero. Y, si cabe, es más sorprendente y rico el amplísimo listado de servicios, instrumentación y maquinaria de la que dispone que permiten múltiples análisis y trabajos científicos. La nota negativa, que en ocasiones no solo no la conocen los granadinos si no que ni los propios profesores universitarios saben de su existencia.