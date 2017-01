El gobierno socialista de Granada, sorprendido con que el PP plantee una moción de censura con "un grupo roto"

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, del PSOE, ha mostrado su sorpresa con que la dirección provincial del PP se plantee propiciar una moción de censura "con un grupo municipal absolutamente roto" y tras el "espectáculo que dieron en el último pleno" ante la ausencia de varios ediles 'populares' por disparidad de criterios.

A preguntas de los periodistas, la portavoz adjunta, Ana Muñoz (PSOE), ha calificado de "brindis al sol" la propuesta hecha por el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, de negociar con Ciudadanos una moción de censura contra el socialista Francisco Cuenca para que los 'populares' recuperen la Alcaldía de la ciudad.

Muñoz afirma no entender esta clase de planteamientos cuanto el PP tiene un "grupo roto", con "cuatro díscolos" que no se sabe a "quién atienden" y toda vez que a su entender el liderazgo de la portavoz del grupo, Rocío Díaz, está "algo mermado", después de que en el pasado pleno --ha dicho-- dieran "un espectáculo lamentable en el que lo mismo entraban que salían para no votar".

A ello ha sumado el hecho de que aún se desconozca si el partido tomará medidas disciplinarias contra los concejales que se ausentaron del pleno, todo ello en lo que ha considerado "una debacle total".

Frente a ello, ha señalado que el equipo socialista seguirá propiciando un "gobierno de consenso, hablando con todos los grupos", una tarea en la que el PP es el grupo del que a su juicio menos se puede "echar mano" ante la situación que atraviesa.