Tres accidentes paralizan la Circunvalación de Granada

Obviamente la falta de educación y de respeto a las normas mínimas de seguridad y conducción son un grave problema. El frenar a ver sangre también forma parte de ese morbo incontrolable de los humanos y forma parte de la educación. Está claro que si todos respetáramos las normas, al menos en ese sentido se paliaría un poco la situación. Pero dado que no somos demasiado educados aunque nos lo creamos, quizá las administraciones podrían hacer algo. Bajar la velocidad no resuelve el problema, más radares y multas quizá si, pero luego nos quejaríamos de ello por otro lado por el carácter recaudatorio que supone. Cerrar la 2ª circunvalación seguro que ayudaría pues han hecho el tramo en el que precisamente menos falta hacía y han dejado a medias el más importante entre las carreteras de Málaga y Motril. Poner unas cortinillas alrededor de los accidentes también podría arreglarlo, al menos eliminarías el morbo de ver el accidente. De todo esto la educación sería lo mejor, pero dado que difícilmente vamos a educarnos mejor... multas y radares al canto.

Conducir no es un derecho es un privilegio!

No creo que la solución sea tan simple como bajar el límite de velocidad a 80km hora o cerrar el otro anillo de circunvalación. La solución empieza por cursos de reciclaje para todos los conductores cada cinco años y un examen previo pago de cada uno.

El cierre es necesario pero no es la causa de estos accidentes. Mientras la gente siga conduciendo sin respetar la distancia, parándose en el carril central porque el de salida está compleo, metiéndose en el carril sin espacio, no respetando la velocidad máxima permitida, etc. Eso es educación vial y se arregla a base de más multas y mano dura.