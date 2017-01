Academia CL, nuevo centro examinador oficial de Cambridge

Los exámenes de Cambridge son sin duda alguna los de más prestigio a nivel mundial y también los más reconocidos por instituciones tanto en España como en el resto del mundo.

Academia CL es centro preparador de los exámenes de Cambridge desde hace más de 20 años, por lo que cuenta con una amplísima experiencia en este sentido y con una plantilla de más de 100 profesores de inglés especializados. Ahora además, gestionará directamente la realización de los exámenes para todos sus alumnos. Para ello, Academia CL ha formado un equipo de examinadores, vigilantes y supervisores pertenecientes a diferentes academias de prestigio de Granada y su provincia, además de ampliar su plantilla administrativa para dar un servicio de la más alta calidad a todos los candidatos que a partir de abril serán examinados directamente por Academia CL.

En toda Andalucía, hasta ahora, había 12 centros examinadores de Cambridge, a los que se suma Academia CL. Una gran noticia también para Granada y su provincia que a partir de ahora tendrá dos centros examinadores.

Academia CL cuenta con tres centros en Granada: su central, en C/ Puentezuelas nº, 32, y sus sedes de C/ Recogidas 18 y de C/ Párraga 18. En la sede de C/ Recogidas 18 es donde Academia CL ha ubicado sus oficinas de Centro Examinador: unas instalaciones céntricas, modernas y cómodas para los candidatos de estos exámenes.

Más información en www.clgranada.com o en 958 53 52 53 o en nuestras oficinas.