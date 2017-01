Granada vuelve al empleo de 2009 con la mayor caída del paro de la serie histórica

El mercado laboral, tanto el granadino como el español, ha sabido subirse a la ola del crecimiento económico en 2016. Todo estaba a favor. Con el Producto Interior Bruto (PIB) en el entorno del 3% el ecosistema ha sido el ideal para crear empleo. Y eso ha pasado. Tanto, que durante los últimos doce meses se ha producido el mayor descenso del paro en la historia de Granada. Argumentos suficientes para que el Gobierno de Mariano Rajoy se sienta reforzado en su defensa de su reforma laboral.

Pero, como siempre ocurre, los datos de paro y afiliación también dan argumentos a quienes ven de un modo menos complaciente la evolución del mercado laboral. El vaso medio vacío está en la precariedad que se cronifica, en un crecimiento de la afiliación insuficiente para que el sistema de pensiones sea sostenible, en un repunte del empleo basado mucho más en Servicios que en la Industria y en miles de parados que ya no tienen prestación por desempleo. De cómo se vayan reconduciendo todas estas amenazas dependerá cómo va a ser la salida de la crisis.

Primero, lo bueno. La provincia cerró en 2016 el mejor año para el empleo desde que se tienen registros. Hasta 8.407 personas abandonaron las listas del paro durante el pasado 2016, un descenso inédito que es consecuencia de los altos niveles de creación de empleo en el sector Servicios durante los últimos trimestres del año. Desde abril, han encontrado trabajo unas 6.000 personas en esta rama económica a la que Granada se está aferrando con fuerza para decir adiós a la crisis. Pero por ahora, y eso es lo malo, todavía hay 40.000 desempleados más que antes de que arrancara la recesión económica, aunque la provincia ya haya regresado a los niveles de empleo de 2009.

A pesar de que diciembre siempre es un buen mes para el empleo en Granada -por la Navidad y la campaña olivarera-, la mejora durante 2016 se vislumbra al comparar los datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con los de diciembre de 2015. En sólo un año, la provincia ha incorporado al mercado laboral a 8.852 personas, entre las que sobresalen nuevamente los autónomos -hay 551 más que en 2015-, un colectivo que crece un 0,9% durante el último año y un 5,4% desde que comenzó la crisis.

Los buenos datos con los que la provincia ha cerrado el año se tendrán que confirmar en enero y febrero, sobre todo en el sector Servicios. Este sector cuenta ahora con 3.174 parados menos que hace un mes, pero parte de ellos se corresponden con los contratos temporales que se realizan coincidiendo con la Navidad. Cuando ésta pase y el dato se 'desestacionalice' se sabrá qué porcentaje del empleo generado es estable. La tendencia de los últimos meses permite aventurar que una parte de las contrataciones están vinculadas a empleos que se mantendrán después del periodo festivo, pero esto sólo se podrá confirmar con las cifras del próximo mes de febrero. En la bajada del paro de diciembre del año pasado influye también el comienzo de la campaña olivarera, que cada año hace bajar el desempleo por esta época. Esta contratación, con marcado carácter temporal, desaparecerá cuando todas las aceitunas de la provincia estén recogidas.

La cifras, a pesar de ser positivas, no son para lanzar todavía las campanas al vuelo. Con respecto al final de 2007, en Granada todavía hay un 85% más de personas que quieren trabajar y no pueden y la comparación por sectores con diciembre de hace nueve años indica que tendrán que pasar al menos otros varios años para regresar a los niveles de trabajo previos a la crisis.

Por ejemplo, el paro en Agricultura y Servicios todavía dobla al que se registró en 2007, el de Industria es un 50% mayor y el de Construcción es un 34% superior. Estos dos últimos sectores, además, han sufrido a lo largo de los últimos años una 'fuga de parados' que se han apuntado en otros sectores con más empleabilidad como la Agricultura o Servicios, a pesar del carácter temporal del ambos. En cualquier caso, el buen ritmo de creación de empleo de los últimos meses sí ha enterrado las perspectivas más negativas, que situaban el final de la recuperación en la provincia dentro de más de una década.

Al respecto, el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, mostró ayer su satisfacción «por haber comenzado el año con tan buenas noticias. Son datos muy positivos, que confiamos en que se consoliden a lo largo de 2017». El responsable de la patronal granadina recordó que aunque diciembre normalmente es positivo para el mercado laboral las cifras colocan a Granada con «porcentajes que comienzan a converger con los registrados a nivel nacional y andaluz».

Los principales sindicatos de la provincia no celebraron de la misma manera que la CGE los datos de empleo. Juan Francisco Martín, secretario general de UGT Granada, consideró que se trata de un descenso motivado por las contrataciones de la época navideña, las campañas agrícolas y las ligadas a la estación de esquí de Sierra Nevada. «Es un descenso coyuntural típico de un mes de diciembre, que no reduce la preocupación por el elevadísimo número de desempleados existentes en nuestra provincia, ni por el cada vez mayor número de trabajadores 'pobres', que ven como sus condiciones laborales y salariales se precarizan». Martín incidió en que no se puede decir que se sale de la crisis en Granada, ya que la mejora relativa del desempleo esconde una elevada precariedad y parcialidad debido al tipo de empleos que se están creando, fundamentalmente temporales y a tiempo parcial.

El presidente de CSIF Granada, Germán Girela, subrayó que más allá de los números hay que analizar «la calidad del empleo que se produce y el proyecto laboral que hay detrás de cada persona». Por ello, calificó los resultados de «positivos, pero dentro de una alegría contenida ya que las estadísticas reflejan que el 96,2% de los contratos firmados fueron temporales». Girela consideró que estos datos demuestran «el buen efecto que ha tenido la campaña navideña en términos de contratación, sobre todo en comercio y hostelería», si bien cree que será un efecto «acotado» en el tiempo y, por lo tanto, «precario». Girela recordó a las administraciones y empresarios locales y regionales la necesidad de apostar y competir con otros países por proyectos de envergadura que generen puestos de trabajo y potencien la economía, como el del acelerador de partículas.

Ricardo Flores, secretario general de CC OO Granada, afirmó que la creación de empleo es insuficiente, ya que la campaña navideña y la magnífica temporada de nieve en Sierra Nevada tendría que haber propiciado una mayor creación de empleo. Flores espera que los contratos temporales realizados se conviertan en estables y que los sueldos no estén por debajo del salario mínimo interprofesional. A su juicio, la reforma laboral ha servido para precarizar las condiciones laborales de la ciudadanía que tiene un empleo y de los que encuentran uno nuevo, debido a las nuevas formas de contratación que introduce la reforma laboral.