Cada mes se registra al menos una denuncia por 'sextorsión'

La extorsión económica bajo la amenaza de divulgar imágenes sexuales de la víctima a través de las redes sociales es un delito cada vez más común en una provincia como Granada. Le llaman 'sextorsión'. Sólo la Policía Nacional recibe una media de una denuncia al mes por estos casos, una nueva moda capaz de arruinar la vida a cualquiera.

«Suelen empezar con una simple invitación en facebook para tenerte como amigo y suele ser una mujer bastante atractiva», apunta el inspector, jefe del grupo GTIT de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, Francisco Rodríguez. A partir de esa invitación comienza un juego seductor entre la fémina -normalmente- y el titular del perfil de facebook, que cada vez va a más. El cénit de las conversaciones llega con el intercambio de imágenes íntimas, donde los desnudos nunca faltan.

Detrás de esa supuesta mujer que pide amistad «hay organizaciones criminales» especializadas en la extorsión. El siguiente paso es pedir dinero a cambio de no enviar a las amistades o conocidos de las redes sociales las fotografías intercambiadas. Sólo en el distrito de Granada capital suele llegar una denuncia al mes, lo cual resulta indicativo de que el volumen de casos suele ser bastante mayor porque muchos no denuncian por pudor.

Los perfiles de los afectados son de todo tipo, pero muchos disponen de una buena posición social y se ven muy afectados por lo ocurrido. «Suele ser una auténtica tragedia para estas personas que ven violada su intimidad», apunta este inspector de policía. Las páginas de citas entre adultos también están favoreciendo este tipo de casos de 'sextorsión', casi siempre dirigidos contra personas adultas que disponen de cierto nivel adquisitivo para hacer frente a los pagos exigidos por estos ciberdelincuentes.

Consejos

«No es recomendable nunca intercambiar por las redes sociales imágenes íntimas, como tampoco lo es emitir datos personales comprometedores como números de documentos nacionales de identidad, claves de correos electrónicos o redes sociales o de tarjetas de crédito», aconseja la Policía.

Las organizaciones criminales suelen elegir bien a sus víctimas, principalmente entre gente con un nivel económico lo suficientemente holgado. «Detrás de esa chica que te ofrece amistad y que comienza poco a poco a entablar un contacto más estrecho, hay redes que operan a nivel mundial» y entre las que hay auténticos ingenieros informáticos.

Lo aconsejado por las fuerzas policiales cuando se cae en las redes de estas mafias es denunciar lo antes posible y acumular el máximo de pruebas. También es muy aconsejable borrar todos los perfiles utilizados en las distintas redes sociales.

Este tipo de conductas comportan un delito de extorsión, el cual penaliza con condenas de prisión de entre uno y cinco años. El Código Penal, en su artículo 243, castiga a aquellos que, con ánimo de lucro, obligan a otro, con violencia o intimidación, a efectuar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero. Por tanto, la ley protege ante este tipo de situaciones, con independencia del medio o herramienta que los autores empleen en su comisión.

La 'sextorsión' es uno de los delitos que más crece en España, donde cada día se reciben una media de ocho denuncias por este tipo de hechos delictivos. Las redes criminales no suelen operar desde España, suelen estar asentadas en otros países como Costa de Marfil, Francia o Italia, por citar los más comunes.

Uno de los principales problemas para seguir a estas mafias es que acostumbran a estar ubicadas en países africanos donde el brazo de Interpol (la policía internacional) no llega. Los pagos se suelen efectuar a través de agencias que no dejan rastro por Internet. Y lo peor: efectuar el abono de ese dinero «no garantiza que no vuelvan a exigir una nueva cantidad, lo recomendado es no pagar nunca y bloquear esos contactos a través d e as redes sociales».

En Granada cada año, emergen una media de doce víctimas. La 'sextorsión' es uno de los delitos de moda en esta provincia y en el país.