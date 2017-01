La apertura de comercios el día de la Toma y las rebajas disparan las ventas de Navidad

Los negros nubarrones que han azotado al comercio granadino durante gran parte de la última década comienzan a esfumarse poco a poco. Después de años de dura crisis y de sufrir navidades con unas ventas bastante inferiores a lo deseable, los empresarios están viviendo la mejor Navidad desde que comenzó la recuperación económica y, aunque todavía los niveles de ventas no se acercan a lo que se facturaba antes, el incremento a final de la campaña va a ser real. La Federación Provincial de Comercio de Granada estima que habrá una subida en las ventas, pero que ésta no será superior al 4-5% pronosticado a nivel nacional.

A este importante aumento se espera que ayude de forma decisiva el adelanto de las rebajas en una gran cantidad de comercios, que ofrecen ya descuentos de hasta el 70% en algunos casos. La presidenta de Federación Provincial de Comercio de Granada, María Castillo, calcula que a día de hoy las ventas son ligeramente superiores a las del año pasado. Los comerciantes esperan que para esta semana, víspera de la llegada de los Reyes Magos, se produzca un decisivo apretón final, que permita superar la facturación del anterior periodo navideño.

Este último tirón que vaticinan los comerciantes vivió antes de ayer un primer capítulo con la coincidencia del inicio del periodo de rebajas y tratarse de un festivo en el que la apertura comercial estaba permitida. Los granadinos abarrotaron las principales calles del Centro y sus negocios, pero se hicieron notar especialmente en los centros comerciales de las afueras de la capital y el Área Metropolitana. Tal fue el aluvión de compradores que incluso los responsables de algunos negocios se mostraron asombrados. Tomás Olivo, propietario del centro comercial Nevada, confesó ayer a este periódico que el pasado día 2 de enero su complejo batió récord de visitantes, con más de 250.000 personas a lo largo del día. «El día fue espectacular. Vino gente de otras provincias y a las 19.00 el aparcamiento estaba lleno. Están llegando más clientes de los que estaban previstos y esto se está notando en las ventas. Las marcas más importantes y las menores están vendiendo mucho», explicó Olivo.

En el resto de centros comerciales también fue bien el día de la Toma, consolidando una buena campaña navideña. Desde Neptuno hicieron una valoración «positiva» influenciada por el buen tiempo. «La dinámica está siendo buena y nuestras actividades para niños y familias han generado grandes expectativas para los clientes, que se han encontrado con un ambiente agradable sin tener que hacer grandes desplazamientos».

El centro comercial Serrallo también realizó un buen balance de la jornada de antes de ayer. La afluencia el pasado 2 de enero fue «buena» y similar a los demás días de Navidad. «Teníamos incertidumbre, ya que éste ha sido el primer 2 de enero de apertura de la zona comercial desde el comienzo de Serrallo Plaza y hemos obtenido muy buenos resultados», detallaron desde el parque de ocio.

Las tiendas de El Corte Inglés de Granada valoraron el pasado lunes de «éxito total» con una grandísima afluencia de público. A su juicio, «Granada no puede permitirse ser una ciudad fantasma, comercialmente hablando» en días como el 2 de enero, de los más importantes del año en cuanto a ventas. Acerca de toda la campaña navideña valoraron que está siendo muy favorable: «El consumidor durante todo el ejercicio apuntaba a una buena campaña de Navidad, como así está sucediendo».

Pequeño comercio

La realidad fuera de los centros comerciales no es tan positiva y aunque se espera que en esta temporada navideña mejore la facturación de los establecimientos tradicionales, el aumento se reduce e incluso es inapreciable conforme se viaja del Centro a los barrios más periféricos. En las principales arterias comerciales de la ciudad como calle Mesones, Acera del Darro o Puentezuelas se mejorará con respecto a la Navidad pasada, pero al salirse de esta 'zona de confort' para el comercio sólo quienes tienen un nombre en su calle o cuentan con un producto muy específico van a mejorar en comparación con el curso pasado. María Castillo explicó que los comerciantes «no están descontentos», aunque aseguró que la Navidad «ha tenido sus altibajos».

Hunga Bulunga, una tienda especializada en ropa deportiva, se encuentra a medio camino entre el Centro y los barrios más exteriores. Antonio Alcocer, gerente de la compañía, aseguró que se está vendiendo «un poco más que el año pasado, pero porque se vienen adelantando las rebajas desde hace varias campañas, algo que implica que al final se pierda rentabilidad».

Menos afectados se están viendo comercios con productos más particulares. Francisco Dorado, trabajador de librería Babel, considera que la campaña de Navidad «está siendo buena. No es como antes de la crisis, pero va bien». Dorado argumentó que al ser una librería especializada con mucho 'fondo' de libros al que no alcanzan los grandes espacios comerciales se pueden mantener buenos niveles de facturación en Navidad. En Freakmondo, tienda de cómics, juegos de mesa y merchandising de series, la tendencia es positiva «por tener un público muy diferenciado». Este comercio de la calle Cruz -céntrica, pero no principal- asegura que sus compañeros de persiana no están teniendo la Navidad que esperaban, encontrando una fuerte competencia en los grandes centros comerciales. Esta sensación se corrobora en barrios como Zaidín o La Chana, en donde se agarran a los últimos días de Navidad para cerrar una buena campaña.