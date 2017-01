«Un 8,2 de nota media de acceso no es bastante para poder estudiar»

Miguel Ángel, 'Miki', Gallego no ha conseguido una plaza para estudiar FP con un 8,2 de media como nota de acceso. Su problema es tener ya un grado superior terminado, que automáticamente le echa para atrás en las listas porque se le da prioridad a aquellos que todavía no han podido empezar una formación. Convocatoria tras convocatoria siempre se queda entre el puesto 15 y 20 de la lista de espera para estudiar y, en la actualidad, la única opción que tiene para seguir formándose es acudir a las escuelas privadas. Su historia no es atípica y se repite en cientos de jóvenes de la provincia.

'Miki' se ha quedado fuera de un grado superior de FP por segundo año consecutivo. Terminó la formación secundaria e hizo un grado medio de Informática. Su intención era seguir aumentando sus conocimientos en la misma rama formativa, pero cuando solicitó plaza en 2014 no la consiguió. Para no pasar el año con los brazos cruzados aceptó entrar en un módulo formativo de prevención de riesgos laborales que terminó con un 8,2. Haberlo terminado le permite trabajar hoy día, pero le cerró casi todas las puertas para acceder a cualquier ciclo de grado superior.

«Estoy decepcionado con la educación en general. Uno se esfuerza para nada»

Su día a día no es complicado. Asume que se encuentra en una buena situación profesional porque tiene trabajo estable, pero admite que le gustaría seguir formándose y no puede. «Estoy decepcionado con la educación en general. Uno tiene una idea en la vida, se esfuerza a lo largo de los años y luego te da la sensación de que no sirve para nada. Te dan muy pocas facilidades y le dan preferencia a los alumnos que llegan desde Bachillerato», analiza 'Miki' Gallego.

Esta sensación de que los alumnos que han terminado Bachillerato tienen más posibilidad que aquellos que terminan un ciclo formativo de grado medio no es casual. Como 'Miki' se encuentran María y Ana, dos alumnas que terminaron en un centro de la capital una formación de grado medio de peluquería. La intención de ambas era continuar formándose en el mismo instituto y cursar en él una formación superior que le permitiera añadir otros dos años de instrucción a su currículum. Pero no ha podido ser porque el cupo de plazas reservadas para quienes optaban a la formación desde otro ciclo formativo era tan reducido que sólo quienes contaban con las mejores calificaciones han entrado.

Privada

'Miki' Gallego no se quedó sentado ni en 2015 ni en este curso. Después de saber que la delegación territorial de Educación lo había dejado sin plaza se fue a preguntar. «La administración en Granada alega que no depende de ellos, que las plazas las envían desde Sevilla. Y tú te preguntas... Si me hubiese esforzado más... Pero luego ves que tienes un 8,2 de nota media y dices: creo que está bastante bien y no es justo no poder estudiar con una nota así. He pensado estudiar el año en una escuela privada. Te obligan a eso», reflexiona 'Miki'.