143 jóvenes se quedan sin título ni sueldo tras trabajar seis meses en un curso subvencionado

«¿He perdido seis meses de mi vida?», se pregunta en voz alta Sara Gómez, de 27 años, como si tratara de descartar la idea. La frase ronda también en la cabeza de los 142 compañeros que, junto a ella, se inscribieron en un proyecto de formación organizado por la Asociación Ceinlam y la empresa Iniciativas Formativas y Empleabilidad. El plan era compaginar durante un año estudio y trabajo en alguno de los comedores sociales con los que colabora Ceinlam y obtener al final un título que les reconociese lo aprendido y les abriese puertas laborales en la hostelería, uno de los sectores más dinámicos de la economía de la provincia. Pero a mitad de camino, el pasado 18 de noviembre, todos recibieron sus cartas de despido y se marcharon a casa con lo puesto, sin haber cobrado un solo euro desde el principio ni papel que dé fe del aprendizaje que han realizado. Así lo aseguran varios de los estudiantes, que ahora reclaman por vía legal el dinero que se les debe y el arbitraje de una solución que les permita no perder la formación recibida. Entre ellos, personas en riesgo de exclusión social, otras que sufren diversos tipos de discapacidad e incluso mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. Algunos, de hecho, habían llegado al curso de la mano del juez Emilio Calatayud tras haber protagonizado encontronazos con la justicia.

«Cuando me enteré del curso me apunté enseguida. Pensé que vendría bien para la situación de mi casa, porque tenemos muchas dificultades económicas», asegura Verónica Chando, de 21 años, una de las alumnas del proyecto. En su casa, todo el mundo está en paro. Es verdad que los 180 euros mensuales -que pasaron a ser 120 después del verano, aunque de todas formas tampoco llegaron a cobrarlos nunca- que ofrecían como salario pueden no parecer gran cosa, reconoce, pero lo que quería de verdad era aprender. Es una actitud que comparte Alejandro Castillo, de 24 años, que explica que no se apunto sólo porque la hostelería sea un sector con posibilidades en Granada, sino porque «trabajar en un buen restaurante o un hotel era lo que quería hacer de verdad». De hecho, dejó un trabajo en el que estaba contratado a tiempo completo para poder hacer el curso.

La ilusión inicial se fue diluyendo cuando empezaron a ver que el salario no llegaba y la formación que recibían empeoraba casi por día mientras, a causa de la falta de financiación, todo el proyecto hacía aguas; de hecho, explica Sara Gómez, «al final nos daban tan poco producto para poder trabajar que nos dedicábamos solamente a hacer pan, cuando no nos ponían a pintar o a limpiar». Algunos estudiantes empezaron pronto a sospechar «que esto podía ser un poco estafa», pero tuvieron varias reuniones con el presidente de la Asociación Ceinlam, Ramón Fontela, en las que les convenció de lo contrario. «No me desanimé de entrada cuando vi la situación», asegura Alejandro Castillo, «pero sí que empecé a hacerme algunas preguntas sobre lo que podía pasar».

La Seguridad Social paralizó la financiación del proyecto tras actuar de oficio

A Paco Cabello, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Granada, que ahora representa a muchos de los alumnos, le resulta sorprendente que no se pagase nada desde el principio. Sobre todo porque al ser jóvenes y vivir en exclusión social o con necesidades especiales podían acogerse a unas bonificaciones que Fontela cita como la principal forma de financiación del proyecto junto a las aportaciones y donaciones de otras empresas colaboradoras. Además, tuvieron que presentar resguardo de su inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil como forma de acceder al curso. Se trata un programa para menores de 30 años que llega a eliminar hasta el 100% de las cuotas a la Seguridad Social por parte del empleador. Todas las personas consultadas coinciden en que Ceinlam jamás llegó a recibir un euro de estas bonificaciones porque la Seguridad Social paralizó la primera entrega, y esto provocó que no fuese posible pagar a los trabajadores.

El pasado 11 de noviembre, cansados de excusas, los alumnos del proyecto formativo decidieron ponerse en marcha. Fontela les había asegurado en julio que cobrarían en septiembre pero nada había cambiado desde entonces. Presentaron una reclamación a la Inspección de Trabajo. No sólo por el impago de los sueldos, sino también porque los contratos «no estaban bien» en términos legales, asegura Verónica Chando, una de las alumnas. La empresa Iniciativas Formativas y Empleabilidad envió el mismo día un escrito pidiendo «paralizar la acción formativa» hasta que hubiera un dictamen de la Inspección de Trabajo. Una semana después, la Asociación Ceinlam entregaba a todos los trabajadores que aún permanecían en el curso, unos cien, la carta de despido con la que daba carpetazo de forma provisional al proyecto.

De hecho, los contratos de los trabajadores fueron declarados nulos durante la investigación de la Seguridad Social y rehechos como indefinidos, lo que también causó problemas a algunos estudiantes. La madre de Alejandro Castillo, por ejemplo, quiso pedir una ayuda del Estado debido a las dificultades económicas. Sin embargo, como su hijo se encontraba registrado en la Seguridad Social como un trabajador indefinido con alrededor de 1.400 euros de salario bruto, le denegaron la ayuda en primera instancia.

«Pasamos de estar ilusionados y contentos a que todo se viniera abajo», dice una alumna

Enrique Ojea, de 26 años, recaló en Ceinlam tras tener problemas con su familia, la justicia y las drogas, situación que le había llevado a pasar también por el popular programa de televisión 'Hermano mayor'. Aprender hostelería era una oportunidad para dejar todo eso atrás. «Yo estaba muy contento con el curso», asegura, «y de repente encuentras con que te han pegado un portazo en la cara». Es una sensación que comparten la mayoría de los 143 estudiantes. En palabras de Verónica Chando, «fue como pasar de estar ilusionada y contenta a que todo se viniera abajo». «Para una vez que quería hacer las cosas bien me dan el portazo», remata Enrique Ojea, que asegura que a causa de lo que ha ocurrido ha vuelto a tener escarceos con la droga. Sara Gómez, que se encuentra en un proceso de reinserción social tras una serie de problemas con la justicia, también está dolida «porque han jugado con la necesidad de las personas cuando se suponía que nos iban a ayudar».

Ahora, los alumnos y el SAT batallan en un proceso legal que según su asesor jurídico, Enrique Villalobos, puede ir para largo. Su esperanza es que el Fogasa se haga cargo de al menos una parte de los sueldos que les deben. Por otra parte, reclaman a la Junta de Andalucía que de alguna forma les permita convalidar las asignaturas que han cursado de cara a otros procesos formativos en el futuro. Aunque hasta ahora no han recibido respuesta por parte de la administración, los estudiantes no se desaniman. «Yo quiero luchar y que esto salga adelante», resume Verónica Chando. La palabra lucha también acude a la boca de Enrique Ojea, que quizá animado por el espíritu sindical asegura que, como el Che, luchará por tirar para adelante «hasta la victoria siempre».

Alejandro Castillo remacha con firmeza y otra nota de optimismo frente a esta adversidad inesperada: «A pesar de lo que ha ocurrido, me quedo con las cosas que he aprendido en este tiempo», asegura. Eso ya no lo podrá perder nunca.