Demos opciones al diálogo

Como directora gerente del complejo hospitalario de Granada, me gustaría hacer una reflexión en voz alta para toda la comunidad sanitaria y para la población de Granada en general.

Se ha instalado entre nosotros, entre todos, una tensión manifiesta entre partidarios de unos y otros. Se ha llegado a los insultos, a las amenazas y a las descalificaciones personales y profesionales, simplemente por el hecho de pensar distinto o por cuestionar ciertos dogmas. Basta con que un dedo señale a alguien para que muchos disparen odio, improperios y ataques contra esa persona, sin intentar ni siquiera, conocer, ni plantearse el fondo del asunto o conocer en profundidad lo que se está haciendo. ¿Es así como queremos defender una sanidad digna? Vivimos en una sociedad democrática en la que estas actitudes, por parte de unos y otros, no caben. Debemos hablar y debemos dejarnos hablar unos y otros.

En más de 20 años como profesional, nunca he visto un clima de trabajo tan crispado. No debemos tener miedo a decir lo que pensamos, lo que queremos. No debemos dejar que otros piensen por nosotros. Retomemos una convivencia sana, en la que el diálogo y el consenso sean las normas imperantes. Invito a todos a reflexionar, a vencer esta cultura del miedo que se ha instalado entre nosotros y a trabajar por una convivencia que no deje en mal lugar nuestros méritos profesionales. Dialoguemos, trabajemos por el bien común de nuestra ciudad, sin imposiciones de ninguna parte ni discursos alarmistas.

El diálogo es, precisamente, una de mis prioridades. No se debe opinar ni hacer un juicio de valor sin conocer la posición del otro y mucho menos llegar a solucionar problemas sin haber escuchado todas las opciones. He estado reuniéndome con muchos de los servicios clínicos de nuestro complejo hospitalario desde hace 10 días y más de 550 profesionales han podido expresar libremente la frustración o satisfacción que sienten en su entorno laboral actual y su visión de futuro de cara a una posible reorganización sanitaria.

He intentado conocer sus motivaciones y necesidades, para poder dar respuesta a todas esas inquietudes. Hay profesionales que apuestan por una opción y otros por la contraria, pero lo más importante es que he detectado una 'franja intermedia' de profesionales que acepta razonamientos de un lado y de otro y que puede escuchar, dialogar y acercar posturas de forma positiva y constructiva. Fruto de esta labor de escucha y reflexión es, por ejemplo, el acuerdo recientemente firmado con los sindicatos. Este acuerdo, más allá de interpretaciones más o menos subjetivas, pone las bases de un modelo sanitario sostenible con dos hospitales completos y urgencias finalistas y que responde realmente, en suma, a las demandas de la ciudad y de muchos profesionales. Estamos en el camino de obtener grandes avances asistenciales y científicos para nuestra tierra. Pero para alcanzar ese objetivo que todos deseamos es necesario consensuar, que acerquemos posturas y llegar a acuerdos como los que estamos alcanzando en los últimos días; incluso, más acuerdos irán aflorando, fruto del diálogo constructivo que estamos teniendo.

El pacto con los sindicatos es el resultado de reuniones y negociaciones. Es, sin duda, un acuerdo que va a suponer para nuestra ciudad una mejora sustancial tanto en gestión como en el terreno asistencial para todos. No sólo estamos dando respuesta a las demandas de la ciudadanía, estamos poniendo también las bases de un modelo sanitario eficaz y equitativo, que va a situar a Granada como referente regional y también nacional e internacional en investigación y con los mejores resultados en salud para la ciudadanía. No se ha tratado de engañar a nadie. Tenemos la gran oportunidad de convertir nuestra Granada en lo que todos deseamos, Granada como referente en materia de salud. No podemos dejar pasar esta oportunidad por el miedo o la cerrazón, instalados en un discurso obcecado en el que no se valoran en su justa medida los importantes avances realizados. No debemos renunciar a la posibilidad que en este momento se plantea para, desde el diálogo, mejorar nuestra organización.

Con ilusión

Quiero aprovechar estas líneas para aclarar algo importante. El hecho de ser granadina, trabajadora de nuestros hospitales, conocedora del medio donde me muevo y con capacidad de gestión, me hace sentirme ilusionada y fuerte para acometer este reto tan importante a nivel personal y profesional. Ejerzo mi gestión con capacidad, independencia y autonomía. Esa fue una de mis condiciones para acceder al cargo y puedo asegurar que sólo me siento condicionada por un interés moral y profesional en resolver este conflicto. Quienes me conocen saben que mi trabajo y mi compromiso es con los ciudadanos y profesionales sanitarios de Granada para conseguir una sanidad pública de primer nivel para todos.

Queremos lo mejor para Granada, lo mejor para todos, profesionales y usuarios. Estamos trabajando muy duro para conseguirlo. Desde el respeto y el entendimiento. Si todos remamos en la misma dirección, conseguiremos lo que queremos, que no es otra cosa que tener la mejor sanidad pública para Granada y Andalucía en su conjunto. Demos opciones al diálogo necesario que nos lleve a un futuro mejor.