El Psoe aprueba las ordenanzas fiscales gracias a la ausencia de dos ediles del PP

No entraba en los planes, pero las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Granada se han aprobado esta mañana en el pleno. Aunque el expediente no incluye grandes modificaciones, el equipo de gobierno del PSOE no había loado los apoyos suficientes para garantizarse más votos a favor, ya que 'Vamos, Granada' y PP iban a votar en contra. Sin embargo, la ausencia esta mañana de los ediles populares Juan García Montero y Fernando Egea ha inclinado la balanza hacia el lado contrario. Así, los ocho votos afirmativos de los socialistas, los cuatro votos de Ciudadanos y el único voto de Izquierda Unida han sumado 13 votos afirmativos frente a los 12 en contra.

Antes del debate sobre este expediente se ha debatido una moción de Ciudadanos, aprobada por unanimidad, en la que se comprometían a alargar el debate sobre una eventual subida del IBI hasta marzo. Este acuerdo permite que, en caso de que el Congreso de los Diputados aprobara una subida de los valores catastrales del 4% en los próximos días, el pleno municipal se otorga un plazo hasta marzo para poder compensar esa subida reduciendo el coeficiente del impuesto que depende del Ayuntamiento de Granada.

Además de esto, en el debate del expediente, y a la vista de que las ausencias del PP convertían en decisivo el voto de Izquierda Unida, el portavoz del grupo municipal, Francisco Puentedura, ha exigido un compromiso de última hora para votar a favor. El edil ha exigido al equipo de Paco Cuenca que antes del mes de julio se haya presentado una reforma del callejero fiscal que permita una mayor progresividad, algo a lo que se ha comprometido el equipo de gobierno.

Justo antes de proceder a la votación, el alcalde ha anunciado que le habían pedido (no ha aclarado quien) que excusara la "temporal indisposición" de los concejales Juan García Montero y Fernando Egea, ambos del PP.

Las ordenanzas fiscales establecen las tasas e impuestos municipales, por lo que dependen de ese documento el grueso de los ingresos municipales. De la cantidad de ingresos que establezcan esas ordenanzas depende la elaboración de los presupuestos.

La ausencia de los ediles del PP ha dado 'oxígeno' a un gobierno municipal en minoría en un asunto que no es baladí.