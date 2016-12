La mafia de la marihuana defrauda cuatro millones de euros en electricidad este año

Barriadas como Molino Nuevo, La Paz, Cartuja, Rey Badis y Almanjáyar siguen sufriendo cortes intermitentes de luz a diario. Y la culpa de esas interferencias en el suministro eléctrico no es otra que los enganches ilegales para mantener vivas las plantaciones de marihuana diseminadas por trasteros, pisos, cocheras y locales existentes en las barriadas citadas y controladas por las mafias de la marihuana, que en número son muy pocas personas. «El fraude económico oscila entre los tres y cinco millones de euros -el término medio serían los cuatro millones-, sin contar el dinero gastado en reponer las averías que fácilmente podría llevarse otro millón de euros». Las palabras son de José Luis Pérez Mañas, responsable de Endesa en Granada, quien antes de dar esa cifra económico puntualiza: «Lo importante no es ya el agujero económico derivado de este fraude, sino el haber llegado a una situación muy crítica donde resulta muy difícil garantizar el suministro eléctrico a nuestros clientes de la Zona Norte de la capital granadina las 24 horas del día sin que medie una avería».

LOS DATOS 60 El consumo de electricidad en una vivienda ronda los 3,5 kilovatios, en un piso dedicado al cultivo de marihuana los 60, lo multiplica casi por veinte.

50 Endesa está registrando una media de cincuenta incidencias diarias en el distrito norte de la capital granadina.

Un claro ejemplo es lo ocurrido la víspera de la Nochebuena y el día de la Navidad cuando ardió un transformador en la calle Tarragona de la barriada de La Paz. «Se vieron afectados 270 clientes y del transformador quemado no ha quedado nada de nada, el fuego lo calcinó por completo». ¿La culpa? «La sobrecarga». El transformador estaba preparado para soportar una potencia de 700 kilovatios y aguantaba 2.000. «No sólo es el fraude económico, sino el riesgo para los vecinos de verse afectados por un incendio o por cualquier otro problema mayor. Debe quedar claro en todo momento que este fraude lo comete una minoría que no tiene nada que ver con quienes se esfuerzan a diario para pagar cada mes sus recibos».

Los problemas de los cortes de luz se producen sólo entre los clientes de Endesa vinculados a ocho transformadores de los 72 existentes en todo el distrito norte de la capital granadina. Esos clientes son un millar de personas y son quienes están sufriendo las consecuencias del abuso fraudulento de esa minoría de personas entregadas al cultivo a lo grande de la marihuana.

«Lo único que nos queda es arreglar las averías y reponer todo lo estropeado. No podemos meter más energía porque desde el pasado año aumentamos al máximo legal permitido, mucho más de lo contratado por vecinos. No podemos hacer otra cosa».

Los problemas de los últimos días en este distrito de la capital granadina también han puesto encima de la mesa el hartazgo de muchos vecinos de la zona norte por esta situación. Hartazgo hacia esas mafias y hacia la compañía Endesa.

Casi seis mil euros devueltos en 2015 La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se encarga de velar por que el suministro contratado sea el que efectivamente se proporciona a los clientes de la red eléctrica. Según señaló ayer el delegado del ramo, Juan José Martín Arcos, los requisitos de potencia contratada sí se están cumpliendo, caso aparte son los cortes de suministro. La Junta también vigila que la compañía cumpla con su obligación de resarcir a los usuarios cuando el servicio no es el correcto, algo que está ocurriendo con los cortes de suministro en la capital pero también en otros puntos como Iznalloz, Pinos Puente o Loja. Así, los barrios de Almanjáyar, Cartuja, Rey Badis y La Paz, donde se repiten con frecuencia esos cortes de suministro, se han producido numerosas reclamaciones. En 2014, la Junta registró una devolución de 9.580 euros por parte de Endesa a 1.719 reclamaciones de usuarios con contrato. El pasado año fue de 5.857 euros devueltos a 754 clientes.

Quejas

Una vecina, que ha preferido no dar su nombre, comenta que estuvieron tres días sin luz en Molino Nuevo porque «Endesa no estaba dispuesta a subir con sus técnicos sin protección policial y esperamos tres días. Los alimentos de los frigoríficos se echaron a perder, hubo madres que optaron por bajar a los automóviles para dormir al niño con la calefacción puesta y después subirlo a casa», se lamenta esta vecina.

Tanto el alcalde, Francisco Cuenca, como la edil de servicios Sociales, Jemi Sánchez, tuvieron que mediar para conseguir la escolta policial. Hoy hay prevista una reunión con el nuevo subdelegado, Francisco Fuentes, junto con Endesa para hablar sobre el tema de los cortes de luz. «También nos tenemos que sentar con Industria porque la Junta también debe aportar soluciones. De todas formas es el momento de arrimar todos el hombro y no mirar para otro lado. Nosotros vamos a estar con los vecinos, pero no debemos olvidar que el problema de Norte no sólo son los cortes de luz hay muchas carencias y la principal es que este distrito debe dejar de tratarse como un espacio de tercera», apunta la concejal Jemi Sánchez.

Desde la Subdelegación del Gobierno apuntaron ayer que se va a intensificar más la presencia policial y las escoltas a los técnicos de Endesa, como una de las medidas -no la única- que se pondrá encima de la mesa.

Endesa recuerda que a diario están teniendo una media de medio centenar de incidencias en distrito norte de la capital granadina. «El problema de la marihuana sólo es un síntoma de estos barrios, el problema supera a Endesa con creces», concluye Pérez Mañas.