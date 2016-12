El Ayuntamiento se persona como acusación en el Caso Nazarí

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado por unanimidad la personación de la institución como acusación particular en el Caso Nazarí. Sin embargo, no han votado a favor los 27 concejales de la corporación. A las ausencias de Juan García Montero y Fernando Egea, que no se han presentado al pleno, se han sumado las ausencias puntuales de Francisco Ledesma y Telesfora Ruiz, que se han levantado de su asiento justo para evitar la votación en este punto. Los cuatro ediles han evitado así apoyar la personación del Ayuntamiento, a pesar de que la portavoz del grupo municipal popular, Rocío Díaz ha justificado que su partido lo apoyaba para defender los intereses de la ciudad, pero siempre defendiendo la presunción de inocencia.

Si bien Francisco Ledesma ha vuelto al salón de plenos en el punto inmediatamente posterior, Telesfora Ruiz no había vuelto al salón de plenos a las dos de la tarde, cuando se escribe esta crónica.