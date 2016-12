Las plataformas reclaman volver al modelo anterior a la fusión de hospitales

La directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Cristina López Espada, y miembros de los colectivos Granada por su Salud y la Plataforma de Trabajadores se han reunido este jueves a mediodía en el edificio de gobierno del Virgen de las Nieves. En el encuentro, las dos plataformas contrarias a la fusión hospitalaria han manifestado “su voluntad de derogar el decreto de fusión hospitalaria” y su interés en participar en las negociaciones.

Así lo ha explicado la propia López Espada. En el encuentro, solicitado por las plataformas y el primero mantenido con ambas, han puesto sobre la mesa “como opción no negociable y única” la recuperación del mapa sanitario previo a la fusión, siempre según las palabras de la directora gerente. “Sobre la derogación del decreto de fusión, yo les he manifestado que no tengo competencias como directora gerente en esta materia para dicha derogación”, ha afirmado.

Con respecto a la voluntad de formar parte de la negociación, la dirección ha señalado que “las negociaciones ya están llevándose a cabo con los órganos competentes a nivel de organización hospitalaria, las juntas de personal, con las que hemos llegado a acuerdos con cuatro de los sindicatos firmantes, las juntas facultativas y las juntas de enfermería”.

"Los pasos que estamos dando son importantes y contundentes en el camino de la solución de este conflicto"

“Los pasos que estamos dando son importantes y contundentes en el camino de la solución de este conflicto”, ha subrayado Cristina López. Sobre los acuerdos con los cuatro sindicatos, ha anticipado que la “solución de mantener las dos cocinas abiertas se pondrá en marcha cuando volvamos de la Navidad” y las contrataciones en Urgencias comenzarán mañana viernes. “Eso son ya hechos tangibles, la situación se está desbloqueando con negociaciones”.

Hoy ha trascendido que el consejero de Salud, Aquilino Alonso, junto a López Espada, mantuvo ayer un encuentro con representantes de la plataforma 2 Hospitales Útiles para Granada, también a petición de este colectivo. En la reunión, que se extendió durante tres horas, los representantes “expresaron su visión sobre la futura reorganización del mapa hospitalario” con planteamientos “ofrecidos desde una posición constructiva y de ayuda”. La plataforma, según un comunicado emitido por la Junta de Andalucía, “hizo un repaso de la situación actual y expuso los puntos conflictivos que se han identificado, para los que plantearon soluciones organizativas que serán estudiadas por la Dirección Gerencia”.