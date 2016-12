El Ayuntamiento de Granada deniega la licencia a la fiesta cotillón del Palacio de Congresos

El Ayuntamiento de Granada ha denegado la licencia a la fiesta cotillón de fin de año que se iba a celebrar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital, al considerar que no reúne todos los requisitos técnicos de seguridad exigidos legalmente para el desarrollo de esa actividad extraordinaria. Por ello, la promotora, Central de Eventos Alhamar, se ha visto obligada a cancelar el evento y devolverá el dinero a las 1.200 personas que ya habían comprado su entrada.

Así lo garantizó a IDEAL Gerardo del Pino, promotor del evento, quien lamentó que la Concejalía de Medio Ambiente haya decidido denegar el permiso a tan sólo tres días de la fiesta, sin dejarles «tiempo de reacción». De igual modo, recordó que los dos últimos cotillones que ha albergado el recinto fueron promovidos por él, sin que se pusieran los reparos en los que se ha basado ahora la decisión municipal, que le ocasionará pérdidas de «más de 50.000 euros». Aparte, «50 personas» que iban a tener trabajo esa noche se quedarán sin él.

Este diario ha tenido acceso al decreto del Ayuntamiento, emitido después de que sus técnicos informaran el 20 de diciembre de forma desfavorable a otorgar el permiso y requirieran más documentación al solicitante. Algunos de los papeles que se reclamaron tenían que ver con «medidas de protección contra incendios» y las «salidas» de la planta que iba a acoger la fiesta, ante una eventual evacuación de las personas que se iban a concentrar allí. Finalmente, aportada alguna documentación más, el Consistorio no ha dado luz verde al evento, resaltando, entre sus argumentos, «la importancia del seguro de responsabilidad civil que no está actualizado».

Por su parte, el concejal responsable del área, Miguel Ángel Fernández Madrid, aclaró que los técnicos han concluido que «no se cumple el código técnico de la edificación» y que «no tiene el recinto garantizadas las medidas de seguridad para evacuar y demás». Ante ello, resaltó que «más allá de la voluntad que uno puede tener de que haya actividad económica en la ciudad, lo primero es la seguridad. Si tengo un informe técnico que me ponen encima de la mesa diciendo que no es pertinente la celebración de la fiesta por motivos de seguridad, lo que he hecho es hacer caso», dejó claro el edil.

Raúl Lozano, director del Palacio de Congresos, que alquilaba el espacio al promotor, mostró su perplejidad. «Asombrosamente, para los técnicos el espacio no cumple con suficiencia para un evento de mil y pico personas», indicó, al tiempo que recordó que es la misma gala que se ha hecho otros años en el hall de exposiciones, «que es el espacio con más seguridad, capacidad y solvencia para una gala de este tipo». Aseguró que el edificio cumple con la normativa y ha albergado este año 25 grandes eventos, de los que 15 han sido congresos muy potentes. «Es malo para la ciudad y malo para el palacio», dijo.