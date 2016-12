Eliminan un grupo de Policía Local que cobraba horas extra a pesar de no cubrir su jornada

La Policía Local está actualmente inmersa en una reorganización que permita hacer más efectivo el servicio y, al mismo tiempo, reducir las horas extra que se pagan a estos agentes. En este análisis, que está llevando a cabo el actual jefe del cuerpo -cuyo nombramiento no ha estado exento de polémica, incluida la petición de cese en el pleno- se tomó la decisión de eliminar la unidad medioambiental, un grupo específico creado en el año 2011, con agentes procedentes de la seguridad corporativa -los conocidos como escoltas-. La disolución del grupo se decidió al comprobar que había irregularidades en el cómputo de horas que cumplían ya que, desde su creación, todos los agentes trabajaban menos horas de las estipuladas. Si la jornada de trabajo de un agente debe sumar 1.596 horas anuales, en este grupo había años en los que los integrantes hacían hasta 556 horas menos de media frente a la jornada del resto de agentes. A pesar de ello cobraban horas extraordinarias.

Estos datos, que fueron facilitados a IU tras una solicitud de información al equipo de gobierno, arrojan un déficit de horas en cuanto a las jornadas trabajadas y, sin embargo, los agentes cobraban todos los años horas extra por haber efectuado servicios extraordinarios.

Así, según la información facilitada al grupo municipal de IU, esta unidad policial se creó en 2011 con un grupo de diez agentes y bajo el mandato de Telesfora Ruiz (PP) que entonces era la concejala de la que dependía la Policía Local. Ya existía una unidad de Medio Ambiente por aquel entonces y este grupo medioambiental se organiza para llevar a cabo otras tareas diferenciadas. Hacían turnos de noche, para efectuar labores de vigilancia y prevención de pintadas, por ejemplo. En el primer año completo de funcionamiento, 2012, estos funcionarios dejaron de prestar 5.254 horas, lo que supone 477 horas menos de media por cada uno, respecto a la jornada de cualquiera de sus compañeros. Sin embargo, el grupo cobró 551 horas extraordinarias entre todos los integrantes. Al año siguiente fueron 480 horas menos de media las que hizo cada policía, mientras que cobraron 362 horas extraordinarias.

En el año 2014 se alcanzó el máximo de horas no ejecutadas, con 556 horas por debajo de la jornada establecida de media por agente, mientras que entre todo el grupo cobraron 288 horas extraordinarias. En estas cantidades se habrían descontado las jornadas que estuvieron de vacaciones o de baja y se indica el número de días que estuvieron también como escoltas, aunque no se incluyen las horas que realizaron en esta tarea porque no quedaron registradas.

Eliminación

Este grupo policial desapareció en el mes de noviembre por «la falta de cumplimiento horario, así como por la falta de autorización por la Subdelegación del Gobierno de llevar sus funciones dispensados de uniforme, entre otras, agradeciendo de antemano la labor realizada hasta entonces por dichos funcionarios y posteriormente su adscripción a las distintas secciones de este cuerpo policial». Así se argumentaba en la respuesta facilitada al grupo municipal de Izquierda Unida. Esta información reclamada por IU se facilitó también a los sindicatos en el mes de agosto.

Los anteriores responsables de la Policía Local argumentaron que este grupo tenía un «turno novedoso», consistente en una semana de mañanas, una de tardes, y tres semanas de noches con dos días libres por cada jornada nocturna. Con estas rotaciones, el turno «no cumple del todo el cómputo anual» establecido para el año. Sin embargo, permite «una especial dedicación» para acometer problemas de convivencia referidos al depósito de basuras en contenedores fuera de horario. Se especifica que también hacen un refuerzo en domingo para hacer seguimiento sobre el depósito de basuras fuera del contenedor. También realizaron vigilancia en relación a las infracciones sobre la tenencia de animales sueltos, «consiguiendo excelentes resultados», según se apuntaba en el informe facilitado por la anterior dirección de la policía. Se destaca también el «excelente resultado en materia de grafitos».

Estos agentes se han integrado ahora en distintas unidades y las tareas que hacía este grupo también se prestan por parte de otras unidades, como la de Medio Ambiente, que ya venían funcionando. También se ajustan al cómputo de horas anual establecido.