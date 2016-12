Sindicato Médico y USAE rechazan el último acuerdo del resto de sindicatos con Salud

Pues Candelas y su sindicato M., tienen toda la pinta de representar a un ave, Bueno a un AVE no, que no se le espera. Mucho mejor, a un pájaro?, que se ceba con incautos y bobalicones pececitos. También según la RAE, adj., pillo, tunante.

Y nos vamos a fiar de los Sindicatos? A quien Representan? No se trata de concretar profesionales. Se trata de organizar EN DOS HOSPITALES COMPLETOS. YO me fio mucho más del Doctor Candela y de los profesionales médicos, que de unos sindicatos.

¿Que le vamos a hacer? Candel y su corte no quieren negociar y se quejan de que los demás negocien y vayan llegando a acuerdos y mejoras (porque evidentemente no pueden apuntarse ningún tanto, salvo el haber forzado el inicio de la negociación, que ni siquiera han sabido aprovechar por querer quedar por encima de todos los demás). Lo importante es que se consigan los dos hospitales completos y las urgencias finalistas que fueron el detonante de las quejas.

Si no es por Candel los sindicatos ahora no estarían sentados con la administración, sabes porqué?, porque no han hecho nada, sólo aprovechar la polvareda levantada por un médico, un ciudadano, y apuntarse el tanto.