Un cuento de Navidad frío y sin luz

El cuento de Navidad frío y sin luz comienza este pasado miércoles con la llegada de un mensaje por Whatsapp a los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada. Un usuario relataba que, pese a pagar la factura, estaba en casa sin luz y con sus tres niños, sin poder hacer la comida y calentar la vivienda. Anoche, al cierre de esta edición, seis calles seguían sin suministro eléctrico cuando la temperatura en la calle era de 4 grados. En estos más de dos días sin electricidad en el distrito Norte, los termómetros bajaron de cero grados.

Ayer, viernes, tras más de cuarenta horas sin luz que fueron mutando y afectando a otros barrios de la Zona Norte como Cartuja y La Paz según la avería se agigantaba, la Subdelegación del Gobierno ordenó a la Policía que escoltara a los técnicos de Endesa para que repararan las averías y que este cuento de Navidad terminara con un final feliz.

La lucha por restablecer el servicio eléctrico la encabezó la concejala de Derechos Sociales del equipo de gobierno municipal, Jemi Sánchez, también presidenta de la junta de distrito Norte. Empezó el miércoles con reuniones con los vecinos afectados y con reclamaciones a Endesa por teléfono y por las redes sociales como Twitter y Facebook, donde expresó su enfado «por la conculcación de los derechos de los vecinos de la Zona Norte al no tener electricidad».

El siguiente paso, tras hablar con Endesa, que pedía protección policial para internarse en estos barrios, fue solicitar una reunión con el subdelegado del Gobierno, autoridad competente para ordenar a los efectivos de la Policía Nacional las tareas de protección de los técnicos de Endesa mientras realizan las reparaciones. En estas tareas medió directamente el alcalde de Granada, Paco Cuenca.

A última hora de la tarde de ayer, justo cuando caía ya la noche, los técnicos de Endesa se dirigieron a la Jefatura de la Policía Nacional para ser escoltados, ir a la Zona Norte, y arreglar los desperfectos. Según informaba Endesa a última hora de la tarde, la luz iba volviendo poco a poco según los técnicos iban realizando su trabajo: «Llevamos un día y medio sin asistencia policial, así que se han acumulado muchísimas incidencias. Más las que puedan surgir. Habrá que ver qué tipo de incidencias son, si se trata de fusibles fundidos es rápido, pero si es un transformador, es más complicado. Vamos a trabajar mientras la Policía Nacional nos escolte y atenderemos todas las reclamaciones e incidencias, así estemos toda la noche».

Endesa también valoró la situación en la Zona Norte de Granada: «La red eléctrica está sobredimensionada y aun así no podemos dar el servicio de calidad que queremos dar. Hemos multiplicado por cinco la potencia respecto a los contratos de clientes que tenemos. Durante las últimas intervenciones provocadas por el boicot de las plantaciones de marihuana tuvimos altercados y agredieron a los operarios y los amenazaron de muerte. Por eso exigimos protección de la Policía Nacional», indica la compañía.

Y mucho más. «Los enganches ilegales elevan por diez lo contratado, nuestros transformadores están sobredimensionados. Los que cultivan marihuana tienen mucho consumo para mantener la climatología de las plantas, y con el frío del invierno, el consumo se eleva por diez y las instalaciones no aguantan». Sin embargo, Endesa reconoce por primera vez, quizá por el milagro de la Navidad, que «el problema lo tiene el cliente, que no tiene el suministro de calidad que queremos dar». Un último detalle: «Todos los clientes sensibles, como escuelas o guarderías, los derivamos a otros transformadores, pero hasta esto lo han localizado y lo han boicoteado».

Reacciones de todo tipo

Las reacciones no se hicieron esperar. El Defensor del Ciudadano del Ayuntamiento de Granada , Manuel Martín, sostiene que «los cortes de luz en el distrito Norte, son uno de los problemas más graves y urgentes que tiene la ciudad de Granada, y que aún no se ha resuelto. Viven a oscuras, apagados en invierno, sin brasero, sin lavadora, sin tele, sin ver nada. Pagan su luz, y no reciben el servicio».

Añade que «es indecente y repulsivo. Causa vergüenza e indignación que vecinos y vecinas de la Zona Norte de nuestra ciudad no tengan garantizado el suministro de luz en sus viviendas; que estén más de 24 horas sin luz, como está ocurriendo en la zona desde el miércoles». Durante los meses transcurridos de 2016, en la oficina del Defensor del Ciudadano se han recibido un total de 448 incidencias de cortes de luz, la mayoría de ellas localizadas en las zonas de Cartuja y la Paz, lo que supone hasta el día 20 de diciembre, una media de 39 llamadas/quejas mensuales relacionadas con los cortes de luz. «Desde el jueves a hoy viernes, se han duplicado el número de incidencias».

Por su parte, Izquierda Unida reclamó a la Junta de Andalucía la apertura de un expediente sancionador «de oficio» por la actuación de Endesa en el distrito Norte de la capital. El coordinador provincial de IU, y vecino de Norte, Manuel Morales, calificó como «el colmo de la desfachatez» las causas aducidas por la empresa, que atribuye la situación a la existencia de enganches ilegales de algunos residentes en la zona a la red de suministro eléctrico.

La concejala de 'Vamos, Granada', Pilar Rivas, señaló anoche que había convocado una reunión en el Ayuntamiento con el alcalde para abordar este asunto «y tratar de lograr algún compromiso de Subdelegación; hay vecinos que siguen sin electricidad esta noche». A la cita acudirá también IU y Rivas confiaba en que se presentaran también PP y Ciudadanos.