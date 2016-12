Ciudadanos no contempla la moción de censura contra Cuenca

Si no entiendo mal, es que según lo que a ustedes les parezca sobre si la imputación es clara o no, pedirán la dimisión o no...

Mejor así, cuando lleguen las próximas elecciones ya sabemos a que cambia chaquetas no hay que votar, no puedes decir blanco a uno y negro a otro cuando el investigado/imputado es de distinto partido hay que ser coherentes, claro que si no me equivoco son socialistas reconvertidos.Vosotros mismos buscáis vuestro resultado tanto en este ayuntamiento como en la junta, arrieros somos y en el camino nos veremos, lleváis el camino de UPYD y solo es cuestión de tiempo poneros en vuestro lugar, el partido mas votado en Granada hace tiempo que es el mismo y vais a conseguir que esto solo sea un paréntesis en el camino.