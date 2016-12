Endesa cambia 56 fusibles para devolver la luz a vecinos de la zona norte de Granada

El problema es que se ha estado haciendo la vista gorda al cultivo de marihuana, ya que se evitarian delitos mayores...ahora, no hay sitio para meter en la cárcel a medio barrio. Posiblemente, posiblemente.

Todos sabemos por que falta fluido eléctrico en esa zona y todos los de la zona saben quien esta enganchado y quien tiene "Huertos". No me da la gana de que manden mas potencia para legales que se callan lo que ocurre e ilegales estafadores, por que la empresa no va perder nunca y el suministro que se defrauda allí, nos lo cobraran a los que estamos pagando un recibo bastante alto, que tiene narices los precios que pagamos.