El dueño de la discoteca del Serrallo pedirá indemnización por el cierre del local

Todo por culpa de un ayuntamiento cobarde y rastrero. Las licencias no son actos discrecionales, están reglados. Si se cumplen los requisitos, se debe dar. Como el PSOE denunció la discoteca y ahora no podían negar la licencia acuden a la Fiscalía y a la Jueza para que tomen las decisiones que ellos deberían y así no tener responsabilidad.