Los drones 'despegan' en Granada

¿Es rentable enviar un cartero a pueblo de 34 habitantes, ‘perdido’ en mitad de los Picos de Europa, y al que no se puede acceder en coche ni en moto? Ésa fue la pregunta que un buen día se hizo Correos. Ese pueblecito se llama Bulnes. Está en Asturias. Y sí, hasta ahí llega, raudo y eficaz, un ‘cartero’ los días de reparto. Un ‘cartero’ con alas. Un dron. Sí, una de esas pequeñas aeronaves, tripulada desde un mando a distancia, que hoy día sirve para entregar el correo en el sitio más recóndito, perotambién para localizar a personas extraviadas, para socorrer a quienes están al borde de la muerte o para fumigar los campos. Son algunas de las utilidades de un tipo de tecnología que también está implantada en la provincia de Granada, donde se contabilizan una veintena de empresas en el registro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) –realmente hay muchas más, pero operan sin estar inscritas en AESA porque los ‘aficionados’ no requieren habilitación–.

Y es que una cosa son los drones de ‘juguete’ y otra bien distinta los dotados de la tecnología óptima para realizar, por ejemplo, estudios topográficos. Equipos de precisión que pueden costar más de ocho mil euros. Una inversión asociada, a su vez, al cumplimiento de una serie de requisitos que garantizan la idoneidad de quienes los manejan. Normas que son muy estrictas y cuyos incumplimientos más graves pueden acarrear sanciones de hasta 225.000 euros.

Desde el Aire es una de estas firmas granadinas especializadas en este sector. Una de sus responsables, Carmen Castillo, explica que la primera exigencia es la tenencia de un título de pilotaje que requiere tanto la aprobación de un examen teórico como otro práctico. «Esta última prueba –explica Castillo– hay que hacerla con el aparato que manejas habitualmente y el permiso sólo es válido para su uso». También piden un reconocimiento médico de ‘tipo dos’ –como el que precisan los pilotos recreativos–, las autorizaciones de AESA, datos como la matrícula del dron y los manuales de operaciones y de seguridad y, por último, un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 300.000 euros –esta modalidad sólo la ofrecen un par de compañías en España–.

Esperando la nueva ley como 'agua de mayo' Los operadores habilitados esperan ya ‘como agua de mayo’ la aprobación de la nueva ley sobre uso de los drones que les faculte para volar sobre espacios de máximo interés como pueden ser los núcleos urbanos o aglomeraciones de personas como las competiciones deportivas –ahora mismo los dispositivos sólo pueden grabar a cincuenta metros en paralelo–. Una normativa que también conllevará una serie de obligaciones, como que las aeronaves vayan provistas de un paracaídas o la acotación de una zona de despegue y aterrizaje de unos cien metros cuadrados. Y es que la legislación debe compaginar el crecimiento (y las posibilidades) del sector con la seguridad. Ahora mismo hay muchas limitaciones. Entre las principales, el establecimiento de un área de prohibición de ocho kilómetros respecto a los aeropuertos y las bases aéreas. También existe total prescripción de uso de estos aparatos en horario nocturno –siempre deben estar visibles para quienes los manejan–. La nueva normativa permitirá su empleo en otros espacios como los parques naturales, aunque en este caso se requerirán autorizaciones adicionales de los órganos rectores.

Muchos requerimientos para lograr las credenciales y operar en un ‘mercado’ con unas expectativas de crecimiento realmente importantes en la medida que se apruebe la nueva legislación, ahora en fase de borrador. «Hay mucha demanda, pero también mucha ignorancia respecto a las enormes posibilidades de estas máquinas», comenta César García, de la empresa Desde el Aire. «En Granada se están empleando sobre todo para la elaboración de vídeos turísticos y de carácter corporativo, pero hay un enorme campo de actuación», dice. «En agricultura se utilizan para la detección de enfermedades, pero también para fumigaciones, ya que hay modelos que llevan adosadas cubetas con diez litros de capacidad», refiere César García, quien añade que uno de estos dispositivos puede alcanzar hasta los cincuenta kilómetros por hora –el factor velocidad es clave en las operaciones de salvamento–.

También es un recurso que, gracias a la perspectiva, aporta un plus de calidad y originalidad a cualquier montaje audiovisual. En el caso de los reportajes de boda. Hay fotógrafos que están incluyendo llamativos planos aéreos en los interiores de las propias iglesias donde se celebran los casamientos. Un uso, por cierto, que no requiere de placet de AESA porque en ningún momento se ocupa el espacio aéreo al realizarse bajo techo –otra cosa son las responsabilidades en caso de que hubiera algún percance–.

Desde AESA señalan que el empleo de drones como hobby no requiere habilitación por parte de esta entidad, pero sí se debe cumplir una normativa de seguridad como tenerlos siempre a la vista y no superar los 120 metros de altura o que sólo se pueda volarlos en zonas adecuadas y que no estén pobladas. Y es que, según advierte AESA, los daños que se causen son responsabilidad de quien esté a los mandos.