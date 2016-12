Salud acuerda con cuatro sindicatos incorporar a "340 profesionales de todas las categorías"

Bueno las cosas como se dicen por todas partes "no van bien en España y en Andalucía"; por tanto esos 340 profesionales de Sanidad han tenido mucha suerte.----Y esperamos que dentro de poco se vayan más incorporando.---Por tanto.----



Reitero... si en Sevilla y Málaga paran la fusión me pueden explicar los sindicatillos ¿ Que están negociando?, un personal que tenía que estar desde el minuto 1, unos especialistas , que no hombre, que se firme el primer acuerdo, que pintan los sindicatillos, donde están representados los usuarios dónde



Que aqui no se está negociando nada.

Que quien tiene la hoja de ruta es la Junta (SAS) , ellos son los que marcan el ritmo y tienen la voz cantante, los sindacatillos , como tu dices, van marcando el paso. No sea que se queden sin subvenciones.



Que nos respondan a una pregunta, los "adelante" de turno, ya que da soluciones para todo y dice que los demá solo hacemos que protestar...



¿Si tienes urgencias finalistas, como se está planteando, de donde o como consigues las camas de hospitalazación para todas las especialidades basicas?



Venga Adelante...

Danos tu sabia opinión.



Ojo ... Camas en los dos hospitales de todas las especialidades básicas...



venga ilumínanos con tus sabias deducciones "adelante"







Primero que repase las notas del taller de comunicación que le hayan pasado...

Animo Adelante....

Dime como consigues camas en el PTS de:

Nefro

Neumo

Cardio

Digestivo

Pediatría

Gine

Obstetricia

Oncología



Todos servicios que estaban en el Cllinico y que deberían tener urgencias finalistas en el PTS

Que haces con uno que te venga con un infarto o una angina de pecho... lo montas en una ambulancia en el PTS y te los llevas a Ruiz de Alda...

Ese es el concepto de urgencia finalista...

Atiendo por especialista en urgencias , en este caso cardiologo, pero no tengo encamación en el PTS y tiro de ambulancia..

Venga chaval, sacame 200 camas mínimos para dar cabida a los pacientes de esas especialidades..





Esto ha sido una gran bajada de pantalones de la Yunta Comandada por Candelabro y su SM, pero orquestado por el ?tío de los sobres? y su camada de cuatreros, comisiones, mordidas, loterías, confeti, ferraris, etc. Pero no es problema, para eso están los explotados que cobran 300 euros

Que se sepa, lo que los granadinos esperan de las reuniones iniciadas, son DOS HOSPITALES completos, como mínimo igual que antes, lo demás son milongas, los acuerdos de salud con sus trabajadores a través de sus representantes, están muy bien y como noticia puede dar cuenta si acaso, de que las cosas avanzan en algún sentido, pero lo que la sociedad granadina espera de éstas reuniones es otra cosa. Los Sindicatos ya no son lo que eran en la transición, ellos mismos se han encargado de su metamorfosis, ahora se han empeñado en aparecer como la muleta de los Políticos de cuyas subvenciones dependen, que los utilizan igual que a todo lo que tienen a mano, o acaso no os está extrañando el silencio ya estruendoso del PSOE, ¿de bajo de que cama se han escondido?, ¿qué opinan de todo éste embrollo de la salud que ha sacado a Granada a la calle?, ¿se van a conformar con sacar de vez en cuando al Sr. Cuenca para decirnos que no participa en las manifestaciones, pero que informa a Sevilla?, ¿o se van a limitar a incordiar con moscas cojoneras en los foros?, ¿con que cara nos van a pedir el voto en las próximas?.

Los recortes de Rajoy: Unos 19.000 millones de euros (7.000 millones de educación y 12.000 millones en sanidad). ¿Dónde está este pastizal?? ¿TVE del PP, bolsillos diversos, comisiones, etc.?

Esto es un dispendio, un saquea las arcas públicas Acaso lo pagará el lotero oficial del PP, Fabra No, lo pagan con sangre los esclavos Rajoynianos del siglo XXI, que trabajan 12 ? 14 horas día por menos de 800 Euros.

Aquí donde se atan los perros con longaniza, donde tenemos los mejores resultados en Educación, donde la tecnificación de la Justicia la hace tan eficiente, donde la Sanidad no tiene listas de espera, donde las infraestructuras son la envidia de Europa, donde la I+D+i está a la cabeza del mundo, donde GOBIERNAN LOS MISMOS desde que murió el dictador, siempre ponemos el acento en que la culpa la tiene el resto...

Además hay que añadir que nunca ha habido caso alguno de corrupción... Tenemos santos, no gobernantes. ¿Verdad?

Un logro? estos contratos son fachada, cuando finalicen estaremos en las mismas que hasta ahora. La junta no dará NADA a Granada, seguimos igual, todo son "grupos de trabajo"..."propuestas a estudiar"....en definitiva NADA. No nos hemos movilizado tanto para que una gerente nueva nos engañe como hizo el anterior, claro q no. en Seviila nos vemos el próximo día 15!!!

¿Y por qué no lo firma la gerente con sangre? Así nos la creeremos...y que ponga a su hijo en prenda...y además su casa. ¿Verdad que son chorradas? Mas o menos las mismas que escribes tú.

En vez de esa foto tan poco clara, pon la foto de tu carnet del PSOE.

Es decir que había un déficit de más de 300 personas y se quedan tan panchos , querían que el trabajo saliera adelante con 300 personas menos. Y todavia habrá gente que defienda a esta gente de la Junta. Que buenos que son que han dicho de incrementar las raquíticas plantillas. Ya se les dijo a todos esos que están ahí elegidos por el merito del dedo y del carnet. Muchos de ellos sin tan siquiera plaza fija como personal del SAS , ocupando puestos de cargos intermedios, que las plantillas eran raquíticas y claro miran y miraban para otro lado . Pues además de eso hay que conseguir los dos hospitales completos , no se puede conformar la gente con migajas... La estrategia del SAS es clara, OS damos un incremento de plantilla, dos cocinas ...todos tranquilos ...y dentro de unos meses se acaban los contratos qué han hecho y a la calle todos y otra vez igual. Que los conocemos Que a esta gente para conseguir algo , como tus simples derechos, los tienes que meter en el juzgado...

¿Y tú qué sugieres? ¿ Que los nombren automáticamente funcionarios de carrera, sin concurso-oposición ni nada, para que así no se despida a nadie? Sería ilegal. Mucho blablabla sobre lo mal que está todo, pero cero soluciones salvo lo de manifestarse pidiendo una solución ¿pero cual? Nunca decís nada útil.

No Adelante, no quiero que los nombre funcionarios de carrera sin concurso-oposición, pero si había un deficit de personal... y la Junta lo reconoce implicitamente sacando esos 300 contratos es que las cosas se estaban haciendo mal... O acaso te crees que esos contratos los han sacado a boleo... Se levanta el Aquilino por la mañana y dice ...Tomad y comed 300 contratos porque me ha salido del alma...

Si las soluciones ya las estamos poniendo.

Dos hospitales completos.

Los que no ponen soluciones sois gente como tú... que os limitais a hacer genuflexiones ante los de la Junta...



Enhorabuena por el acuerdo!!!! A ver si impera de una vez la cordura. Los sindicatos representan a muchos trabajadores y como agentes sociales son imprescindibles, a mi desde luego, me parece que si no existieran ,habría que inventarlos.

Los sindicatos representan cada vez a menos trabajadores. Por otro lado esto no es únicamente un problema de trabajadores y empresa. La gente que sale a manifestarse lo mismo la mayoría ni están afiliados a un sindicato. Esto es un problema con la sociedad granadina y a esa los sindicatos no la representan.

Absolutmanete de acuerdo.

No. A la sociedad la representa el primer cantamañanas con labia que llega y se hace aplaudir. Lo que votan los trabajadores o los ciudadanos no importa.

Te vuelvo a repetir Adelante, los sindicatos no representan a los ciuidadanos de a pie.

Los sindicatos no representan a mi madre, hijos... porque no están afiliados a un sindicato.

Los sindicatos representa a sus afiliados ni tan siquiera a los trabajadores que no los votan, trabajadores que tal vez consideran que llevarse unos 250 millones de subvenciones entre los CCOO y UGT en Andalucia en 5 años cuando menos es eticamente incorrecto y que por lo tanto no te van a defender a ti, trabajador, sino al que le da la subvencion.





Las políticas de austeridad y recortes aplicados por el gobierno de Rajoy durante estos años de crisis, se ha cebado especialmente, en educación y sanidad. ¿Quién protestó por esos recortes?? Por cierto, también este año Rajoy nos volverá a sacar de la crisis, como el anterior y el anterior...

Ya oímos chorradas en Canal Sur y leemos sandeces por otros sitios. Ahórratelas.

¿Y usted lo dice?? Gaviota con diarrea

Tú que reclamas tanto a los demás ¿donde está tu foto del carnet del PP?