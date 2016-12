Endesa entra en la Zona Norte escoltada por la Policía para devolver la luz

El Defensor del Ciudadano del Ayuntamiento de Granada asegura que «los cortes de luz en el distrito Norte, son uno de los problemas más graves y urgentes que tiene la ciudad de Granada, y que aún no se ha resuelto. En Granada, vecinos del distrito Norte viven a oscuras. apagados en invierno, sin brasero, sin lavadora, sin tele, sin ver nada… Pagan su luz, y no reciben el servicio».

Pobrecita María que se queda sin luz en el portal

Morales y demás encubridores de lo que pasa en esos barrios (cultivo indiscriminado de marihuana) haciéndose el ofendido con Endesa. Venga ya, bastante hacen con ir, escoltados, a darle luz a todo el chusmerío metido allí. Que no son todos, ya lo sabemos, pero casi.

Porque no se hacen fotos de como se enganchan a la luz o porque no emite Endesa un comunicado diciendo que vecinos pagan y cuáles no? Porque no es políticamente correcto!!

En esos bloques nadie paga la luz, no pueden denunciar a Endesa porque no tienen contrato, por lo que ejercen presión a los partidos políticos y a las asociaciones para que les ayuden a ponerla, con el agua pasa menos , pero con la luz, muchos tienen sus plantaciones y vive de eso. Ningún vecino se atreve a denunciarlo porque es peligroso y estaría mal visto políticamente que la policía entrara en estos bloques y detuviera a muchos vecinos. El olor a marihuana es palpable en la zona y no se quiere actuar. Esa es la realidad

Pues van a pasar una nochebuena muy romántica, entre velitas y fumados. La gente se queja de vicio

Es que mus discrimiiinaan.

Es que somos todos unos mal pensados. Si les hubiese tocado la lotería, como a sus familiares de Pinos, seguro que iban mañana a Sevillana Endesa a darse de alta y pagar las facturas pendientes. Lo dicho, que somos muy mal pensados.

Pero vamos a ver que no me entero... Tienen que escoltar a los técnicos que van a arreglar la instalación para que tengan luz?? Y se quejan de por qué no tienen luz?? Si agreden a los que van a solucionar el problema será que no quieren que se arregle... Lo que no cuenta la noticia, es que la escolta es porque cuando van a arreglar la instalación se encuentran cientos de enganches ilegales para los cultivos de marihuana que estamos financiando todos. Y para arreglar la instalación lo que hay que hacer es desengancharlos pero claro eso solo se hace si vas con la policía. Pero que penita que no tienen luz y que mala es Endesa.