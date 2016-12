Un profesor de Arquitectura de la UGR gana el prestigioso premio Design Vanguard 2016

CUAC Arquitectura, estudio profesional del profesor asociado de la ETS de Arquitectura de Granada Tomás García Píriz y del profesor de la Universidad de Málaga Javier Castellano, ha sido premiado en el certamen Design Vanguard 2016 como uno de los diez estudios del mundo emergentes con mayor proyección internacional.

Architectural Record, la prestigiosa revista con sede en Nueva York (la más antigua de Estados Unidos) promotora de estos premios, hace además un repaso a la trayectoria de CUAC Arquitectura en su reciente edición impresa de diciembre, en un artículo que abunda en señalar el estudio de García Píriz y Castellano como uno de los diez más prometedores y con más futuro del panorama mundial de la arquitectura.

Este premio, iniciado en el año 2000, ha sido concedido en ediciones anteriores a arquitectos internacionales de la talla del actual Premio Pritzker Alejandro Aravena, SouFujimoto, BIG o Cecilia Puga; y a nacionales como Andrés Jaque, Antón García Abril, Iñaki Carnicero o al estudio Barozzi y Veiga.

García Píriz ha sumado varios reconocimientos este ultimo año, ya que la obra “Obra San Jerónimo 17” –sede del propio estudio de CUAC Arquitectura- era reconocido con dos premios, como finalista en la ‘XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo’, y en los ‘Premios Fad 2016’, en la categoría de diseño interior.Por su parte, la obra “GabbaHey, Escuela de Rock”, también era seleccionada como finalista por la ‘XIII BEAU’. "San Jerónimo 17" ha estado además expuesto en el pabellón español en la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia, donde la ETS de Arquitectura de Málaga ha tenido una importante presencia. Tras visitar dicha Bienal, los arquitectos Rafael Moneo y Souto de Moura elegían CUAC Arquitectura como uno de los 8 estudios participantes en el prestigioso ‘IV Encuentro Luso-Español de Arquitectura’, en Cascais (Portugal).

El profesor de la UGR cierra 2016 con otros reconocimientos, como el premio ‘Runner-up’, en el concurso internacional “Europan 13”, celebrado en Feldafing (Alemania), por el proyecto "Themagicpark of Feldafing"; y el primer premio en el importante concurso internacional de ideas ‘ICCC 2016 Student Competition: A society for All Ages’ organizado por Naciones Unidas, actuando en este caso como profesor de proyectos arquitectónicos de la Universidad de Granada y tutor de los alumnos de la ETS de Arquitectura Carlos Soria Vallecillo, Ernesto Urquízar Quesada y Federico del Rio Molina.