La jueza manda al banquillo al coronel acusado de 'narco' y a otro por cubrirlo

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, Mª Ángeles Jiménez, ha emitido auto de apertura de procedimiento abreviado contra el coronel de la Guardia Civil acusado de narcotráfico, F. S., y contra el también coronel F. O. por encubrir al primero. La esposa de Santaella también será procesada por un presunto delito de blanqueo de capitales. Además de estas tres personas acusadas, hay otras tres más, D. M., J. L. y R. Z.

La juez sitúa al coronel F. S. y a R. Z. al frente de una organización dedicada al tráfico de drogas. No debe olvidarse que estos hechos suceden durante el periplo de este mando de la Guardia Civil al frente de la Policía Judicial y servicios de Información del Instituto Armado en Granada hasta el año 2006, cuando cambia de destino por su ascenso y posteriormente es enviado a la dirección general de la Guardia Civil en Madrid, concretamente al área de personal.

R. Z., según consta en el auto, presuntamente era la persona encargada de contactar con productores de hachís en Marruecos y obtener el suministro del material para ser introducido en España. Igualmente el coronel, como consta en la información manejada por Asuntos Internos de la Guardia Civil, «realizaba funciones de seguridad, que garantizaban la entrada de hachís en territorio español, recibía la cuantía de 120.000 euros por trabajo realizado con independencia de la droga introducida». Además de la información manejada por Asuntos Internos, dos de los presuntos narcos lo manifestaron así en sede policial y judicial.

Asuntos Internos investigó al hoy coronel en sus destinos de Málaga y Granada

De otro lado, presuntamente, el coronel F. S. utilizaba las aprehensiones de droga efectuadas por el EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga) en las costas granadinas para «coger fardos y entregarlos a sus colaboradores» para que posteriormente «los vendieran y repartirse entre ellos los beneficios obtenidos».

El auto también hace mención a cómo el coronel le pidió prestado 60.000 euros a un confidente -también procesado en esta causa- y le compensó el préstamo con la entrega de varios fardos de hachís, y nunca le reintegró los 7.000 euros de un coche que éste le compró en Alemania por encargo del hoy coronel para regalarlo a su hijo tras terminar el bachillerato. «Para la realización de todas estas actividades delictivas, (el coronel) hizo un uso desproporcionado y abusivo de su carácter de «oficial» y «modificó el sistema de tratamiento empleado habitualmente de las fuentes vivas participantes en las operaciones de introducción de droga en las costas granadinas».

A partir de la llegada del entonces comandante -hoy coronel apartado del servicio-, el sistema de trabajo del EDOA cambia por completo. «La droga alijada no se controla directa ni de forma permanente, dirigiendo 'in situ' el comandante las operaciones de narcotráfico conociendo él solo la ubicación de la 'guardería' (lugar donde se esconde una vez desembarcada ) durante el desarrollo de la operación, no estableciéndose control judicial alguno ni sobre el alijo, en caso de diversas entregas, ni sobre la guardería o lugar de depósito de la droga».

La juez destaca en el auto que resulta «sorpresivo» no contar con «respaldo judicial» en las entregas controladas de hachís, «dada la gravedad de los hechos» en operaciones desarrollas por el EDOA bajo su mandato, como un desembarco de hachís en mayo de 2006 en las playas de Castillo de Baños y en los Yesos. Todas estas anomalías despertaron las sospechas en la Comandancia de Granada en 2006 y se pusieron en conocimiento de la UCO y de Asuntos Internos.

La unidad encargada de investigar posibles irregularidades dentro de los miembros del instituto armado (Asuntos Internos) lo investigó en 2006 y en 2008, anteriormente también lo hizo cuando estuvo de capitán de Tráfico en la Comandancia de Málaga entre 1988 y 1991, y en su paso por los servicios de Información del País Vasco también dejó huella después de ser denunciado por una supuesta apropiación indebida de dinero de un detenido.

Encubrimiento

La juez, centrada en los hechos denunciados por la Abogacía del Estado y la AUGC, durante el paso del entonces comandante por la Comandancia de Granada, no concibe cómo entonces se archivaron las actuaciones efectuadas por Asuntos Internos en 2006.

«No obstante a las conclusiones a las que se llega en dicho informe (de Asuntos Internos) son, pese a la gravedad de los hechos denunciados, no llevar actuación alguna contra Santaella (coronel) procediéndose al archivo definitivo del expediente abierto por Asuntos Internos por parte del entonces teniente coronel F. O., jefe de esta unidad, sin que este procediera a informar a la fiscalía o a la autoridad judicial». Por ello, la instructora ha decidido procesar por encubrimiento a quien fuera jefe de Asuntos Internos en aquella época, hoy coronel F. O..

Asimismo, otro informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil emitió dos informes sobre el capital del coronel procesado y su esposa, concluyendo que «este matrimonio habría realizado pagos con dinero en efectivo cuyo origen no se ha podido determinar un total de entre 138.582 y 159.582 euros», lo cual conllevará también el procesamiento de la esposa por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Los cargos contra el coronel Santaella son revelación de secretos, cohecho, contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Los mismos cargos para los tres presuntos narcos procesados; al otro coronel se le imputa un delito de encubrimiento y para la esposa de Santaella hay una acusación de blanqueo de capitales.

El auto remitido a las partes ayer, cierra la instrucción tras dos años, y da paso a la apertura del procedimiento abreviado. En el banquillo se sentarán tres supuestos narcos y dos coroneles.