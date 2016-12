La rotonda del Palacio de Congresos es la más 'peligrosa' de Granada

Además de que la gente no sabe circular por rotondas, se da el caso de que en la misma del Palacio de Congresos el carril exterior de dos de sus entradas/salidas es para la LAC. Entonces se da mucho el caso de que la gente que entra en la rotonda por Paseo del Violón (sentido Armilla), lo hace por el carril izquierdo (el derecho es para la LAC y autobuses/taxis). Inmediatamente está la salida hacia San Antón. Si queremos salir por ella debemos hacer la rotonda entera, dando una vuelta, pues según las normas estamos en el carril interior y no debemos salir por el mismo. Ahí está el primer problema: todo el mundo sale desde el interior hacia esa salida. Segunda situación: queremos salir hacia Armilla, pasando por debajo de las escaleras del Palacio de COngresos: aquí sí que da tiempo a situarnos en el carril externo pero, una vez más, la inmensa mayoría de la gente siguen por el carril interior e intentan salir por éste de la rotonda, dando por hecho de que los que van por el exterior van a salir también (segundo punto donde hay frenazos y choques). Y lo mismo en sentido contrario.

Las campañas de la DGT, televisiones, periódicos, etc. están muy bien pero, ¿para cuándo unas campañas similares para ilustrar cómo se conduce bien en las rotondas? en muchas ocasiones, por desconocimiento de los conductores, veteranos o no, el riesgo se hace máximo. Las rotondas son un buen invento para la circulación pero también trasladan toda la responsbilidad de las maniobras a los conductores que quedan unos a merced de los otros y de sus respectivos ángeles de la guarda.

No estoy de acuerdo. Los dos son problemas. Porque tanto uno como lo otro no deja saber lo que se va a hacer. Es como el que subraya todo.

Para un señor que ha escrito que las autoescuelas son las culpables le diria que los que nos dedicamos a ensañar a conducir y circular le puedo asegurar que enseñamos perfectamente como se hace una rotonda, quizas el que no sepa hacerla sea usted. Y por supuesto que los alumnos salen perfectamente sabiendo como ejecutar una interseccion de este tipo, otra cosa es que el individuo quiera hacerlas como dios manda, o no. Abogo por mas policia local, mas guardia civil de trafico y mas radares, es la unica solucion a tanto inutil y cafre que hay en las calles y carreteras. Y el que no sepa hacer una glorieta o circular que deje el vehiculo en su casa. Ya esta bien de tanta tonteria, mas mano dura para toda esa gente que no respeta el codigo. Miren las cifras de muertos y familias destrozadas por tanto hij...... suelto.