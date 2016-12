La Junta propone cancelar el Atrio de la Alhambra por ser "demasiado invasivo"

Algunos espabilados hablaban de los retrógrados que no permitían el avance... Muchos de ellos destacados del PSOE granadino.

Que bien ya tiene la Junta coartada para no gastarse ese dineral en Grana. Ahora creamos una comisión que estudie el tema y pasa el tiempo (años) y ¿quien sufre las consecuencias? pues como siempre los granadinos. No digo que lo proyectado sea la solución idónea pero lo que esta claro es que el monumento mas visitado de España merece unos accesos acordes con el monumento y las exigencias de calidad que hoy se demandan.

Es curioso que no estamos dispuestos a un proyecto que reorganiza los accesos ahora obsoletos a un monumento como la Alhambra, pero sí estamos contentísimos con un centro comercial (Nevada), que arrasa sin control sobre la Vega de Granada, que es también patrimonio, nuestro Patrimonio Paisajístico.

Es una pena que Granada deje pasar una oportunidad más de seguir desarrollándose en un proceso lógico con su historia y herencia cultural. El empeño por congelar en el tiempo ese patrimonio no nos permite reconocer las nuevas oportunidades, un proceso de transformación natural y necesaria a la que otros grandes monumentos ya se han enfrentado (Louvre, Museo del Prado, Acrópolis de Atenas).

Realmente no te falta razón, pero eso es bajo mi punto de vista el calmen del proyecto. Es decir, la provincia debe mejorar principalmente las comunicaciones y accesos primarios, las ciudades que citas (Paris, Madrid y Athenas) ya lo tenían desde hace mucho tiempo, no es por desgracia el caso de Granada. Hay otras cosas en que gastar el dinero.

Mi propuesta es: autobuses en Neptuno, peatonalización de recogidas y reyes católicos, con un tranvia conectando el final de Recogidas con el Triunfo sustituyendo a la LAC. Funicular que suba la cuesta Gomérez hasta La Alhambra. La lógica es hacer una ciudad más habitable y donde los turistas tengan que atravesar la ciudad y no sólo quedarse en la Alhambra y volverse en el autobús. La gente que quiere visitar la Alhambra lo va a hacer de todas maneras.

La Junta se gasta VARIOS MILLONES DE EUROS en hacer un proyecto faraónico y sin sentido en la Alhambra, proyecto que vale 45mill de euros que de entrada no tienen y mucho menos piensan gastarse en Granada (si fuera Sevilla, a lo mejor... como muestra las setas del metropol 102 MILLONES) Y al final decide no hacerlo. ¿Quien gana en la operación? El señor Siza, Sr Juan domingo Santos y sus coleguitas que les encargaron un proyecto imaginario porque sabían que no se iba a hacer. Responsabilidades por haberse gastado la pasta NINGUNAS. Dimisiones NINGUNAS.

¡¡¡OTRO ACIERTO DE LA JUNTA EN GRANADA!!!