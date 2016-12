Una hora sin luz, por los que no la tienen

La Plataforma Ciudadana No más Cortes de Luz, formada por 25 colectivos, arranca hoy una cadena iniciativas para luchar contra la pobreza energética y los abusos de las eléctricas. El primer gesto será un apagón 'colectivo' de 19 a 20 horas con el que se quiere mostrar toda la solidaridad con las familias que están viviendo problemas de suministro energético. Ayuntamientos de toda la provincia, incluido el de la capital y otras entidades como la Diputación Provincial se sumarán al apagón general.

El presidente de Facua Granada, Luis Romero, portavoz de la plataforma señaló ayer a partir de ahora que van a trabajar por intentar evitar los cortes de suministro a familias que no puedan pagar la energía, por una tarifa asequible y por una tarifa social -que modifique el bono social- y que realmente ayude a personas con vulnerabilidad social puedan hacer frente al pago de las facturas.

Romero detalló que hay 4 millones de personas que se puedan ver afectadas por los cortes y, algo más, que la tasa de mortalidad aumenta debido a no tener la climatización adecuada. "Algo que es mucho más preocupante de lo que parece". Por eso, desde la plataforma hacen un llamamiento al Gobierno para que se pongan del lado de los más necesitados y no en el lado de las eléctricas y regule una verdadera tarifa social y no haya más cortes de energía eléctrica a ninguna familia.