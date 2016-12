Una colisión múltiple colapsa la circunvalación en plena hora punta

El problema, es la cultura y la educación a la hora de conducir. Por un lado, los que cambian de carril sin ton ni son, faltando al respeto a los demás y provocando frenadas en cadena que al final se traducen en vehiculos parados y los consiguientes "acordeones", y por otro el efecto mirón, que, vaya lo que nos gusta empaparnos de si el que está cambiando la rueda es rubio o morena, o si están rellenando parte amistoso o no, porque a ver si se lian a las ostias y nos lo perdemos, pero parar a ayudar y socorrer, eso no.

Pues yo con mi bici ni me he enterado. Unos minutillos de ná que tardo en llegar al curro :p

Y los que se ponen en el carril del centro y se creen que es de ellos los guardias tenían que denunciarlos por no circular por la derecha

Se ha convertido en una trampa, va muy saturada, se conduce mal, sobre todo algunos "pilotos de F1" que siempre quieren circular a todo lo que les da el coche, y algunos ancianos incapaces de tener reflejos necesarios para este tipo de conducción que llevan miedo y que no pasan de 60. Pero es lo que hay en Granada.

Por si no te has enterado la segunda circunvalación se está haciendo,y no sólo depend del Sr.Rajoy,también de la Sra.Susana y sus mariachis,incorruptibles todos ellos,y tú ere que ere