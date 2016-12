El alcalde de Granada reclama al ministro de Fomento por carta que venga a dar explicaciones

Reproches a la gestión y actuaciones del Sr. Cuenca desde que lleva como Alcalde de Granada no le han faltado justificadas por su falta de rigor en reclamar a todas las instituciones los retrasos y perjuicios que Granada sigue padeciendo. Ser Alcalde sirve para representar a todos los ciudadanos sin importar el color político del organismo que corresponda la reclamación. Sr. Cuenda así NO.

Madre mía que Alcalde más competente, le ha mandado una carta al ministro... Se habra cagado patas abajo el ministro al recibir la carta... ¡Qué medidas más contundentes! ¡Ay que ver cómo lucha este alcalde por su ciudad! Entre la gestión del Ave, con los hospitales que no quiere tener un papel relevante que prefiere estar en segundo plano, del metro ni habla, de Lorca no ha llegado todavia ni un sello, con la Alhambra sigue el cachondeo (ahora nos hemos quedado sin Atrio) pues qué quiere que le diga Sr Cuenca...

Me parece muy bien, no hay derecho a que Granada esté aislada por tren. Es Tercermundista. Y ahora, que escriba una carta parecida para reclamar a la Junta de Andalucía, el metro de Granada. Si no lo hace, podremos pensar que le mueve solamente el interés político y no el de los granadinos. Hacen falta más Spiriman, que canalicen las necesidades reales de los ciudadanos y menos políticos interesados, ya sean del PP, PSOE, Ciudadanos, o Podemos. Ya está bien.