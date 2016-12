Cinco multas por alcoholemia al día

Conducir bebido o alterado por el consumo de drogas sale cada vez más caro y aún son demasiados quienes no piensan en las nefastas consecuencias de sufrir un accidente o, simplemente, ser interceptado en un control rutinario por la Guardia Civil o la Policía Local. Sólo en la provincia de Granada, según datos de la jefatura provincial de Tráfico, se sancionan todos los días a cinco personas por superar la tasa de alcoholemia permitida o por conducir bajo la influencia de otras drogas. El número de sancionados por superar la tasa de alcohol permitida hasta el 30 de noviembre de 2016 se elevó a 1.351 y por drogas fueron 547.

Ante un control Todos los conductores están obligados a seguir los requerimientos de los agentes. En caso de negarse a realizar la prueba podrían incurrir en un delito tipificado en el artículo 383 del Código Penal con una pena de entre seis meses y un año de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor de uno a cuatro años. Si la tasa de alcohol detectada es inferior al máximo permitido podremos reanudar inmediatamente la marcha. En caso de que la tasa sea superior, la prueba se tendrá que repetir. Entre una prueba y otra deben pasar, al menos, 10 minutos. Si la tasa detectada en esta segunda prueba es inferior a la permitida podremos marcharnos. En caso contrario, el agente comenzará a realizar la denuncia. Además, el conductor sancionado no podrá reanudar la marcha mientras que la tasa de alcohol esté por encima de los límites permitidos por la ley. En cambio, el vehículo sí lo podrá conducir un segundo conductor que no muestre síntomas de haber ingerido alcohol. El desacuerdo con el resultado de la prueba nos permite solicitar ser conducidos a un hospital donde se nos realizará una mediante análisis de sangre. En el caso de que estos análisis resulten positivos deberemos pagar su importe.

«Solemos encontrarnos tres perfiles distintos de conductores. Los más concienciados son los jóvenes que, cuando salen a divertirse, suele haber uno que no bebe para traer a sus compañeros. Después está el que conduce sin puntos y todo le da igual. O aquel otro que ni siquiera piensa que se le puede pillar y conduce bastante bebido», señala el portavoz de la Policía Local de Granada, Jacinto Sánchez. Dos de los puntos más calientes de la capital granadina -o donde más controles se suelen efectuar- son la zona de Neptuno y la salida de la autovía hacia el parque comercial Albán, a pocos metros de un club de alterne.

La cuantía de la multa por superar la tasa de alcohol permitida es de 500 euros y 4 o 6 puntos que, pasaría a ser de 1.000 euros y la retirada de 4 o 6 puntos en el caso de que el conductor ya hubiera sido multado por alcoholemia en el año inmediatamente anterior, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

Se consideraría un ilícito penal si el alcohol consumido es superior a 0,60 miligramos por litro. La sanción en este caso sería de pena de prisión de tres a seis meses, una multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

En cualquier caso, se multaría con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Para sancionar la conducción bajo los efectos de las drogas, desde el punto de vista administrativo, con la simple presencia de drogas en el organismo es suficiente para multar por conducir bajo los efectos de las drogas con 1.000 euros y la pérdida de seis puntos. Sigue sin establecerse cuántos gramos de una sustancia deben haberse detectado para su graduación, lo que conlleva una tolerancia cero con respecto a las mismas. No ocurre igual con las bebidas alcohólicas.

No quieren 'soplar'

Tipos de sanciones Alcohol, entre 0,25 y 0,50: Se propone al conductor para sanción de 500 euros y 4 puntos. Alcohol, más de 0,50: Mil euros y seis puntos. Si se detectan drogas la sanción es de mil euros y seis puntos Reincidentes: Mil euros y 4 o 6 puntos. Tasas superiores a 0,60: Prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y la privación de conducir de uno a cuatro años.

«Muchas veces nos encontramos con gente que no quiere someterse a la prueba porque van embriagados y temen la sanción, pero negarse es un delito tipificado en el Código Penal y es mucho peor», explica Sánchez. La pena por no someterse a la prueba es de seis meses a un año de cárcel y la retirada del carné de conducir de uno a cuatro años (artículo 383 del Código Penal). Además de lo anterior, supone la imposición de una multa de tráfico, ya que no someterse a la prueba de alcoholemia es una infracción muy grave de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (artículo 65.5 d), por lo que el importe de la multa rondará los 500 euros y supondrá también la retirada de 6 puntos del carné de conducir del denunciado.

Estos días de Navidad son muy propensos a las comidas y cenas navideñas de empresa. Y a tomar dos copas de más. Por ello, la DGT ha intensificado los controles en estos días. «La Policía Local de Granada se suma a todas las campañas de la DGT y estaremos haciendo controles en distintas zonas de la capital». La campaña se prolongará hasta el próximo 18 de diciembre.

Un estudio de la compañía aseguradora Línea Directa pone de relieve los mitos y falsas creencias de los españoles sobre los controles de alcoholemia. «Ocho millones de conductores creen poder engañar al alcoholímetro. Beber o chupar granos de café es el truco más conocido. Casi 2,6 millones han utilizado esa trampa sin resultado alguno. Dos de cada tres conductores españoles no sabe el límite permitido de alcoholemia y el 94% desconoce el alcance del delito. El 66% cree que los controles de alcoholemia son una medida recaudatoria».

La peor cara de la siniestralidad en carretera está en los hospitales. «Aquí nos llega gente muy joven que ha roto su vida después de quedar en silla de ruedas por hacerse los más fuertes con la moto después de un policonsumo de drogas y alcohol. Quien conduce un vehículo lleva un arma de matar», concluye un médico del hospital del PTS.