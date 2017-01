Granada vence a Córdoba y ya es "la ciudad más bonita de España"

A ver como se come esto, leido en Huffington Post: El Huffington Post han hablado y han decidido que la capital de provincia más bonita de España es... ¡Oviedo! En una votación que ha durado cuatro días, la capital de Asturias ha conseguido 10.000 votos, superando así a la segunda clasificada, Granada, que ha logrado 7.400 apoyos

Que es la más bonita de España, no cabe duda. De que las pintadas y la basura en los aljibes, el Albaycín o la puerta Monaita son una verguenza y se debería actuar de inmediato tomando todas las medidas que sean necesarias, tampoco cabe ningún tipo de duda.

Me alegro por el premio recibido, pero no va acorde con sus infraestructuras y dejadez por parte de políticos y administraciones.

Me manifiesto completamente en contra de este premio no merecido. En mi opinión, es un premio que lo único que hace es premiar la dejadez de todas las instituciones públicas y de la propia ciudadania. Nada más darse una vuelta por la derrumbaba muralla árabe, el grafiteado arco de las pesas, los mas de 20 años de abandono de la Alcazaba Zirí, la destruccion de los aljibes, la suciedad del Albaicín, el estercolero de las cuevas de San Miguel y otros tantos ejemplos. Estos premio rebajan la exigencia de los ciudadanos a los políticos y la responsabilidad de los políticos con su pueblo.

La verdad es que a Granada no le hace falta estos" juegos o concursos" para que brille su hegemonía histórica y cultural a nivel mundial.

Con tus mensajes me recuerdas mucho a esos nacionalistas catalanes que van por ahí reivindicando realidades de hace siglos e ignorando todo lo que ha sucedido después. Ellos hablan de 1714 e idealizan la época anterior a esa fecha y tú sueñas con tu Reino de Granada. En el fondo, sois muy parecidos.

Veleto ¿por qué no te cambias el nick y te pones Giraldeto?, ah y la foto también please que no es de Sierra morena.