El 'zasca' de Roberto Leal a quienes le insultan por su acento andaluz en 'Operación Triunfo' El recado que deja el presentador de Operación Triunfo en Twitter IDEAL.ES Sábado, 3 febrero 2018, 16:02

Roberto Leal, presentador del exitoso 'Operación Triunfo' de este año, ha dejado un 'zasca' en redes sociales que está siendo de lo más comentado. La contestación, dedicada a una usuaria que ha criticado su forma de hablar, ha recibido cientos de reacciones en Twitter.

Todo ha comenzado cuando una usuaria de Twitter ha criticado el habla del presentador refiriéndose a su «cerradísimo acento andaluz y su rapidez a la hora de hablar». «No tienes presencia, qué estafa», ha explicado.

«Ya que hablo rápido, le escribo lento para que me entienda. Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y este es mi acento del que no reniego sino que estoy orgulloso de él. ¿Se me entiende?», ha comentado el famoso presentador de 'Operación Triunfo'.