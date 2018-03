El aplaudido 'zasca' de Revilla a 'Sálvame' por el caso Gabriel: "Voy a hacer una aclaración" 00:24 El programa lo llamó para que hablar del pequeño fallecido, y el presidente de Cantabria respondió así a Carlota Corredera IDEAL Miércoles, 14 marzo 2018, 10:34

'Sálvame' lleva varios días en el centro de la polémica tras no gustar entre la audiencia la forma de tratar el caso de Gabriel. Ahora, el último 'zasca' se lo ha dado en directo el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

El programa de Telecinco volvió ayer tarde, por segundo dia consecutivo, a variar su estructura para tratar la última hora sobre el caso del pequeño fallecido que ha conmocionado a España. Además de las críticas que volvió a recibir por ni siquiera hacer caso a las plegarias de la madre, recibieron un 'zasca' en pleno directo.

"Hay una aclaración que hacer: no es que yo quiera hablar con vosotros, me habéis llamado y por deferencia..."

"Hay un presidente autonómico que quiere hablar con nosotros para contarnos cómo está viviendo los sucesos en torno a la muerte de Gabriel", comenzó diciendo Carlota Corredera, a lo que Revilla, que estaba al otro lado del teléfono, no tardó en contestar: "Hay una aclaración que hacer: no es que yo quiera hablar con vosotros, me habéis llamado y por deferencia...".

La presentadora interrumpió rápidamente al presidente aclarando que "por supuesto que queríamos hablar con usted". Y Revilla continuó: "No es un tema de mi especialidad. En esto puedo ser un español más, angustiado, impresionado por lo que ha pasado y por la psicopatía que puede haber en personas de este mundo que llegan al extremo de una cosa tan terrible".

En Twitter, la intervención de Revilla fue ampliamente aplaudida:

Zasca en toda la boca — corazpartio (@joaquinagil28) 13 de marzo de 2018