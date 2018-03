El 'zasca' de una pensionista de 91 años a Susanna Griso que aplauden las redes Numerosas críticas en Twitter a la entrevista de la conductora de 'Espejo Público' a Paquita a propósito de las pensiones y los partidos políticos IDEAL GENTE Jueves, 1 marzo 2018, 14:55

En el marco del tratamiento informativo de la movilización de pensionistas por la defensa de una retribución digna Susanna Griso ha entrevistado ese jueves a una jubilada de 91 años.

Paquita, como así se llama la mujer, ha acudido al plató de Espejo Público, donde ha reconocido que "no estoy de acuerdo con el Gobierno", además de afirmar que "no he votado nunca al Partido Popular ni estoy de acuerdo con sus ideas".

La polémica ha venido después cuando la periodista le ha replicado: "No tiene usted pinta de votar al Partido Popular". Luego le ha preguntado si tenía "más esperanza en Podemos o en el partido socialista para resolver la cuestión de las pensiones". La anciana ha respondido que "del partido socialista no tengo nada en contra pero tampoco estoy muy a favor". Luego Griso ha "deducido" que, entonces, "tiene usted la esperanza ya depositada en Podemos"

Y la televisiva ha continuado así: "Pero fíjese lo que pasó en Grecia. Nos lo decía también el secretario del PP, que prometieron subir las pensiones y luego también les pegaron un hachazo enorme en Grecia cuando llegaron al poder".

Griso ha concluido de esta forma: "Fíjese que no me he dado cuenta pero va del color de Podemos", "El color no tiene que ver", ha respondido la aludida: "Lo que tiene que ver es esto", señalándose la cabeza, en un 'zasca' que ha sido muy apludido en redes, donde también se han generado numerosas críticas a la periodista.

Que buena contestación, Paquita#PensionesESP — Alicia #LoboVivo (@Ali_rodrod) 1 de marzo de 2018

Susana Griso asustando a Paquita para que no vote a @ahorapodemos#PensionesESP — M.Carmen (@Mctorres70) 1 de marzo de 2018

Susana Griso intenta convencer a Paquita de que no vote a un partido en concreto? @EspejoPublico — Juana Canseco (@canseco_juana) 1 de marzo de 2018

Susana Griso advierte a Paquita, simpatizante con el partido violeta, que "si vota a Podemos, puede acabar como los griegos". Esto no es periodismo. Que vergüenza. #pensionesESP — Andrea Madina (@andreamadiina) 1 de marzo de 2018